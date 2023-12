Adnews Com ingressos Rock in Rio Card esgotados, festival anuncia Luísa Sonza no line-up

Mais uma vez o Rock in Rio deixa sua marca na história, e desta vez, na venda do Card da edição que celebra seus 40 anos. Na noite desta quinta-feira (7), o maior festival de música e entretenimento do mundo vendeu, exclusivamente por meio da plataforma da Ticketmaster Brasil, todo o montante disponibilizado para a venda de ingressos do Rock in Rio Card, que equivale a um ingresso de gramado, sem data pré-definida e é válido para um dia do evento. Em 2h04, a venda encerrou com números que impressionam.

Pessoas de todos os Estados do país compraram ingressos e 28 países já garantiram presença na Cidade do Rock. Assim, o Rock in Rio reforçou toda a sua potência, antes mesmo do anúncio de todos os artistas. No total, foram vendidos 180 mil ingressos, com 460 mil pessoas ainda na fila de espera ao encerrar. Isso significa que, se o Rock in Rio tivesse aberto hoje a venda oficial de ingressos teria público para encher 1,5 edições inteiras, considerando que a média de vendas por pessoa é de 1,8 ingressos.

Dois novos anúncios também realizados ontem são a data de venda oficial, marcada para o dia 11 de abril de 2024, e a confirmação de Luísa Sonza como mais uma artista no line-up da edição de 40 anos do festival. Além dela, já foram divulgados Ed Sheeran, Imagine Dragons, NE-YO, Joss Stone, Angelique Kidjo, Ivete Sangalo , Ludmilla , Lulu Santos, Jão , Gloria Groove e Os Paralamas do Sucesso. O Rock in Rio está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

“O sucesso das vendas do Rock in Rio Card traduz, mais uma vez, o grande fenômeno que é o Rock in Rio. Em 2024, teremos uma edição especial, em que comemoraremos quatro décadas do maior festival de música e entretenimento do mundo. Os nossos fãs já podem começar a se preparar, pois ainda teremos muitas novidades pela frente e cuidaremos de cada detalhe para que o ano que vem seja histórico e mágico para o Rock in Rio”, conta Luis Justo, CEO da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Luísa Sonza é anunciada para a edição dos 40 anos do Rock in Rio

Uma das maiores cantoras pop do Brasil, Luísa Sonza é a dona de grandes hits como ‘ sentaDONA ’ , ‘ Cachorrinhas ’ , ‘ Modo Turbo ’ , ‘ Braba ’ , ‘ Anaconda ’ , entre diversos outros. Considerada a artista pop mais ouvida pelo Spotify Brasil em 2021 e 2022, Luísa acumula feitos importantes na plataforma: seu álbum ‘ Doce 22 ’ teve uma estreia espetacular e se firmou como o maior lançamento de 2021 do Spotify. Só nas primeiras 24h foram mais de 4 milhões de streamings e sete faixas entre as 50 mais tocadas da plataforma. O álbum foi o disco nacional feminino mais escutado pela plataforma em 2021.

Em 2022, Luísa Sonza seguiu quebrando recordes. Após um show icônico no Rock in Rio, lançou um dos seus mais recentes singles, ‘ MAMACITA (hasta la vista) ’ , em parceria com o rapper Xamã. Com a música, a cantora entrou para o top 5 das maiores estreias globais no fim de semana do Natal do Spotify. No ano de 2022, a cantora ultrapassou 900 milhões de streams na plataforma. Em 2023, lançou o seu mais recente álbum, ‘ Escândalo Íntimo ’ , onde compartilha com o público sua jornada de autoconhecimento. Com cerca de 300 milhões de streamings no Spotify, o novo CD de Luísa possui em sua tracklist hits como ‘ A Dona Aranha ’ e ‘ Campo de Morango ’ . Em um show arrebatador na primeira edição do The Town, Luísa também surpreendeu os fãs ao cantar ‘ Penhasco2 ’ ao vivo junto com a cantora Demi Lovato.

Rock in Rio celebra 40 anos de história com Exposição, Livro e ainda um novo Musical para 2024

No próximo ano, o Rock in Rio vai celebrar quatro décadas de grandes encontros: entre artistas, a Cidade do Rock e seus fãs, entre amigos, famílias, ritmos e gêneros musicais. E para 2024, o público pode começar sua contagem regressiva não apenas para a Cidade do Rock, mas para dias de festa ao longo do ano. A primeira delas acontece na virada do ano, em um dos principais réveillons do mundo, o de Copacabana, quando o Rock in Rio será homenageado nesta grande festa. O público que estiver na praia de Copacabana, ou assistindo pela televisão, poderá acompanhar uma apresentação digna de celebração de 40 anos, com show de drones, apresentação de orquestras e muito mais.

O festival também prepara uma exposição interativa e imersiva contando seus 40 anos, além da publicação de um table book e um novo musical inspirado em toda sua trajetória. Se o Rock in Rio de 2022 ganhou o espetáculo Uirapuru e o The Town abrigou o ‘ The Town, O Musical ’ , na edição que celebra os 40 anos do festival não será diferente. Uma nova produção Rock in Rio Originals, trará o evento e o Rio de Janeiro como narrativa. Com criação de Roberto Medina, direção musical de Zé Ricardo, roteiro e direção artística de Charles Möeller, este projeto ganhará vida dentro e fora da Cidade do Rock.

Na Cidade do Rock, a organização anuncia novidades para a celebração de 40 anos

No ano da celebração dos 40 anos do Rock in Rio, quem também virá em maior tamanho será o Palco Sunset. Pela primeira vez na história do festival, o palco dos grandes encontros, queridinho do público e da crítica, terá a mesma boca de cena que o gigante Palco Mundo, reforçando toda a sua potência e igualdade.

Já o Palco Mundo, com uma megaestrutura de 104m de frente e 30m de altura, para 2024 receberá novidades na cenografia. Várias surpresas prometem encantar e gerar uma conexão com o público, além de oportunidades de selfies, com um visual dinâmico que trará ainda mais beleza para a Cidade do Rock.

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Com ingressos Rock in Rio Card esgotados, festival anuncia Luísa Sonza no line-up appeared first on ADNEWS .