Ícone do futebol global, Messi é eleito ‘Atleta do Ano’ pela Time

Um dos jogadores de futebol mais conhecidos do planeta e atual campeão do mundo pela Seleção Argentina, Lionel Messi foi eleito ‘Atleta do Ano’ pela revista Time .

Visto como o esportista mais relevante de 2023, Messi é o primeiro jogador de futebol e atleta não americano a receber a premiação. O astro sucede Aaron Judge, outfielder do time de baseball New York Yankees, que foi condecorado pela revista em 2022.

Após mais de duas décadas vestindo a camisa do Barcelona e um curto período no PSG , o jogador estreou em uma nova temporada nos Estados Unidos pelo Inter Miami , onde marcou 11 gols nas 14 partidas que jogou, levando o time a conquistar a Copa das Ligas. Apesar do alto nível de desempenho de Messi, o Inter acabou ficando de fora dos playoffs da Major League Soccer (MLS).

A jornada de Messi em 2023

A jornada de Lionel Messi em 2023 foi um tanto inusitada, com sua chegada em Miami sendo um dos momentos mais tranquilos da carreira dele. A presença do argentino na cidade não causou um grande alvoroço, como era de se esperar. Pelo contrário, ele encontrou um ambiente tranquilo para morar com sua família enquanto veste a camisa 10 do Inter Miami, time de copropriedade de David Beckham.

Durante suas primeiras semanas na cidade, Messi foi visto fazendo atividades comuns, como jantar fora, ir à praia e até mesmo realizar compras em um supermercado local, sem enfrentar multidões de fãs. Aparentemente, a popularidade do futebol não é tão intensa no local quanto outros esportes, como o basquete. Apesar disso, a cidade não está “ignorando” a presença do astro, já que é possível ver murais, obras de arte e algumas camisas do Inter Miami com o número 10 pelas ruas.

E, ao longo do ano, Messi seguiu impactando positivamente o futebol americano, atraindo a atenção da mídia internacional, incluindo a Apple TV+ , serviço de streaming de filmes e série, que anunciou uma série documental focada na contratação, no desempenho do atleta na MLS e na reconstrução do time.

Outra ocasião que revolucionou a MLS neste ano foi o acréscimo de 300 mil assinantes no streaming da gigante da tecnologia, que fechou o acordo de exclusividade de transmissão de 10 anos em junho de 2022, após a contratação de Messi.

A entrada do argentino no Inter Miami também impactou diretamente a parceria entre a Apple e a adidas, fornecedora exclusiva do material esportivo da MLS. Atuando como estrela e embaixador do futebol, Messi, além de contribuir para o crescimento da base de assinantes da plataforma de streaming , garantiu o aumento das vendas das camisas oficiais.

Conseguindo ampliar a visibilidade do time e revolucionando as parcerias e vendas de produtos da MLS, a nomeação do jogador como atleta do ano se apresenta como uma decisão justa, tendo em vista que, além desses feitos, ele revitalizou o interesse do público na liga e continuou a se aprimorar mesmo após alcançar as maiores conquistas possíveis para um jogador de alto nível.

