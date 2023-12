Adnews São Paulo anuncia New Balance como nova patrocinadora do clube

Depois de algumas especulações, é oficial! A New Balance é a nova fornecedora de material esportivo do São Paulo Futebol Clube . Em setembro, o clube já havia anunciado o fim da parceria com a adidas, e a chegada da New Balance para 2024. O acordo de fornecimento inicia em janeiro de 2024 e vai até o final de 2027, prevendo a produção dos uniformes para os times masculino e feminino de futebol, desde as categorias de base até a principal.

Segundo o anúncio feito pelo clube, o uniforme expressará as características e conceitos que marcam a rica trajetória do São Paulo nos gramados mundo afora ao longo de seus 93 anos de uma história coroada por grandes conquistas.

O acordo também prevê que o São Paulo será o único clube de futebol do país a ter seu uniforme fabricado pela marca. Desta maneira, a parceria com o Red Bull Bragantino não será renovada.

“A New Balance tem o prazer de anunciar esta parceria com o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo possui uma história incrível, e estamos muito entusiasmados em honrar isto enquanto construímos nosso caminho para o futuro. Estamos ansiosos para revelar nosso primeiro uniforme desenvolvido para o clube, que terá o melhor em inovação em materiais de alta performance, além de um design moderno”, afirma Andrew McGarty, head global de Futebol na New Balance.

No antigo acordo com a adidas, o São Paulo já tinha destacado insatisfações com a marca, principalmente em questões de exclusividade. Como a adidas é parceira de alguns outros times, como Internacional , Flamengo , Cruzeiro , entre outros, em campanhas, como na do Outubro Rosa, outros clubes acabaram tendo uniformes parecidos com o do São Paulo, o que incomodou o clube.

Outra situação ocorreu na apresentação de Lucas Moura e James Rodríguez, principais reforços do tricolor na janela de transferências do meio do ano. A adidas forneceu um lote da nova camisa 3 do time aos torcedores, sem a logomarca da Sportsbet.io na parte superior das costas. Apesar de logo ter resolvido o problema e não ter impactado nos compromissos, a situação incomodou o presidente.

“Estávamos em busca de uma marca global com capacidade e disposição de ter o São Paulo Futebol Clube como parceiro exclusivo no futebol no Brasil. Este olhar único para nosso clube será fundamental para atender às nossas necessidades em relação ao fornecimento de material esportivo, e a New Balance nos traz tudo isso. É exatamente o que desejávamos. Estamos com uma ótima expectativa em relação ao que está por vir, e muito felizes com esta nova parceria. E temos certeza que o torcedor são-paulino terá o mesmo sentimento”, finaliza Julio Casares, presidente do São Paulo.

Recentemente, a New Balance também anunciou a parceria com James Rodríguez, jogador do próprio São Paulo. O acordo consolida a união entre a marca norte-americana e um dos principais jogadores sul-americanos dos últimos anos. O jogador do São Paulo se junta a um estrelado portfólio de atletas patrocinados pela empresa, como Sadio Mané, Raheem Sterling e Bukayo Saka.

“Estou muito contente em entrar para o time de jogadores patrocinados pela New Balance. Sempre tive uma admiração pela marca, e poder firmar esta parceria poucos meses depois de minha chegada ao Brasil me deixa muito satisfeito e feliz. Estou vivendo um momento especial com a conquista de um título inédito pelo São Paulo e também por esta união com a New Balance, e tenho certeza que será um sucesso”, comenta James Rodríguez.

Já habituado com a New Balance, James já utilizou o modelo Tekela V4, edição desenvolvida com a parte superior em malha estática, fechamento em cadarço, solado em nylon e travas de aro angulares em TPU, projetada para campos com gramados firmes.

“Acreditamos que esta união entre New Balance e James Rodríguez possui bastante sinergia, sentimos que trará ótimos resultados para os dois lados. O fato dele estar atuando no Brasil neste momento também é super importante para a New Balance, e pretendemos ativá-lo de diversas formas ao longo desta parceria”, ressalta Leandro Moraes, diretor de Marca da New Balance.

Além do colombiano, a New Balance também patrocina outros nomes do futebol nacional, como o venezuelano Yeferson Soteldo, do Santos , e o meio-campista Rodrigo Nestor, companheiro de James no São Paulo, além da grande promessa do futebol nacional, Endrick, do Palmeiras .

* Com informações de MKT Esportivo | Foto de capa: Divulgação/São Paulo Futebol Clube

