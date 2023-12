Adnews Novo single de SAM, influencer da Samsung, rouba a cena da música pop

Nem Dua Lipa, nem Taylor Swift, muito menos RBD! A estrela pop do momento é SAM, a influenciadora digital da Samsung . A personagem acaba de estrear no cenário musical com o single ‘Flip Your Way’, marcando uma collab pioneira para a marca.

Cantando em inglês, SAM se inspira nos movimentos Pop e K-Pop, apresentando um ritmo dançante, um refrão cativante e entregando uma coreografia bem animada. A música pode ser ouvida no Spotify e em outras plataformas de streaming de música, e o videoclipe já está disponível o YouTube e nos canais de mídia social da Samsung. Mas, como sempre, o Adnews facilita o seu trabalho e traz essa campanha belíssima na íntegra, para você curtir, abaixo.

A música destaca um dos pilares da marca, #DoWhatYouCan’t, também representado no videoclipe onde SAM é retratada perseguindo e realizando seus maiores sonhos. No vídeo, o Galaxy Z Flip5 da influenciadora assume o papel de parceiro ideal, capturando todos os momentos e perspectivas de seu estilo de vida. Já a letra da canção transmite uma mensagem de empoderamento e motivação, incentivando as pessoas a criarem o seu próprio futuro.

“Nosso objetivo foi ilustrar a conquista do que poderia ser considerado impossível e associar o Z Flip5 como o smartphone dobrável que proporciona inúmeras possibilidades antes inimagináveis. Atualmente, estamos na quinta geração de smartphones dobráveis, o que demonstra que alcançar o que parecia impossível é, na verdade, possível. Convido todas as pessoas e fãs da Samsung a celebrarem a estreia de SAM como cantora, desejando que sua primeira música alcance um sucesso extraordinário!”, comemora HS Jo, presidente & CEO da Samsung América Latina.

Comprometida com a criação de produtos e serviços de alta qualidade que contribuam para uma sociedade melhor, a Samsung utiliza SAM como uma maneira de demonstrar que tudo é possível, conectando-se com as novas gerações por meio de tecnologia e inovação.

Para envolver o público com a campanha, a marca estabeleceu parcerias estratégicas com o TikTok e o Duolingo, plataforma de aprendizado de idiomas, que será especialmente útil para os fãs de SAM que desejam aprimorar sua fluência em inglês, alinhando-se com a mensagem de empoderamento transmitida pela influenciadora digital. Os próximos passos da estrela pop serão divulgados nos canais oficiais da Samsung.

* Foto de capa: Divulgação/Samsung

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Novo single de SAM, influencer da Samsung, rouba a cena da música pop appeared first on ADNEWS .