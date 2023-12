Enzo Souza* Novidade na CCXP23, BIC une educação e diversão dentro do Fortnite

A BIC , renomada marca de artigos de papelaria, isqueiros e lâminas, marcou presença na CCXP23 , o principal festival de cultura pop do mundo, com o BICVERSE, um estande que conectou a educação aos universos geek e gamer por meio de um mapa no jogo Fortnite . O foco da marca é se aproximar do público ao reunir canetas, jogos e muita diversão, destacando que “ Tudo Começa com Papel e BIC ” .

Em entrevista ao Adnews durante a CCXP23, Daniel Frazzatto, gerente de Expressão Humana de Papelaria da BIC Brasil, explicou que o mapa aborda as diferentes fases da jornada do estudante.

“P rimeiro vem a fase escolar, depois o período dos vestibulares, e por fim, a fase das conquistas, que ficará disponível somente no evento”, comentou o gerente.

A iniciativa surgiu como um movimento para se conectar com os consumidores que utilizam os produtos da marca para estudos ou trabalho, e posteriormente, buscam um momento de descompressão nos jogos. Dessa forma, a empresa procura ser presente no cotidiano do público, acompanhando sua jornada desde os momentos de estudo até as experiências de entretenimento.

O mapa foi disponibilizado para jogo no evento. Mas, quem não compareceu e quer estar em contato com as novas abordagens da BIC, pode acessá-lo em casa por meio do modo criativo do jogo, inserindo o código 3071-4189-5902.

“O mapa foi lançado no final de outubro e continuará disponível até o fim do período de volta às aulas, em março. Teremos quatro meses de muita diversão, onde os consumidores poderão ter um contato maior com a BIC. Tudo isso com o intuito de trazer essa conectividade e modernidade tão presente na geração Z”, finalizou Frazzatto.

Além do Fortnite, o BICVERSE convidou os visitantes a se envolverem em outras ativações surpreendentes, como a Garra Humana, onde era possível agarrar prêmios exclusivos, e os Streamers em Ação, com a participação de Diana Zambrouski e Blackoutz em lives direto do mapa da BIC no jogo.

No estande, também foi possível encontrar a loja de produtos com os lançamentos da BIC, além dos clássicos, e o espaço Photo Opportunity, que permitiu aos visitantes tirar fotos memoráveis para eternizar sua passagem pela CCXP23 ao lado da marca.

