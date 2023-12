Enzo Souza* O bom, o mau e o feio da CCXP23

A CCXP23 , maior evento de cultura pop do Brasil, realizado entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo (SP), reuniu em um único espaço quadrinistas, cineastas, atores, gamers e fãs de todo esse multiverso de entretenimento.

Por se tratar de um espaço repleto de conteúdos que está na alma do Adnews, estivemos lá para acompanhar de pertinho os destaques do evento. E para repassar essas informações, nada melhor do que organizá-las em analogia a um dos clássicos do cinema de velho oeste de Clint Eastwood. Vamos nessa?

O Bom

O lado bom da CCXP23 foi… Tudo (*risos*). Mas, é claro que vamos comentar mais do que apenas isso. O evento reuniu de forma orgânica diversos espaços que talvez não funcionassem em outros contextos com tanta sinergia como aconteceu lá. Passear pelos corredores e ver os logotipos de marcas e empresas tão admiradas público nerd , como Warner , Amazon Prime Video , Marvel , Globoplay , Nintendo , Xbox e tantas outras, gerou uma sensação única e indescritível.

E para quem pensa que a presença dessas empresas com estandes é pouco (e podemos garantir que não é, já que é possível encontrar produtos exclusivos e brindes em cada espaço), elas contaram com um fator a mais para enriquecer os palcos: a presença das celebridades mais amadas pelos geeks !

Filmes

Durante a CCXP, vale ressaltar três anúncios que transformaram o pavilhão em um verdadeiro “ estádio de futebol ” . O primeiro se trata da presença do diretor Zack Snyder e do elenco de um dos próximos grandes lançamentos da Netflix , ‘Rebel Moon – Parte 1: A Menina do Fogo’.

Há quem ame e há quem odeie, mas é indiscutível o fato de que Zack Snyder exala carisma e bom humor por onde passa. Presente nos palcos Thunder e Omelete by Banco do Brasil e na Arena PodPah , o diretor, conhecido pelo seu trabalho em filmes como ‘300’ e ‘Batman v Superman: A Origem da Justiça’, compartilhou detalhes sobre seu próximo longa-metragem e histórias de vida que o levaram a ser um grande cineasta, cativando uma plateia que vibrava a cada palavra dele.

Além de Snyder, as outras duas ocasiões marcantes da CCXP23 foram a presença do diretor e elenco dos filmes ‘Duna: Parte 2’ e ‘Aquaman e o Reino Perdido’ no último dia do evento. No primeiro caso, o diretor Denis Villeneuve, ao lado de grandes nomes de Hollywood como Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh e Austin Butler apresentaram, no Palco Thunder, uma pequena prévia da sequência do épico de ficção científica de 2021. Logo após, eles seguiram para o Palco Omelete by Banco do Brasil, onde todos que estavam presentes puderam ver esses astros de pertinho. Em meio a tantos gritos eufóricos de fãs, vale destacar a atriz Zendaya que, por diversas vezes, mal conseguiu se expressar diante de tamanha admiração do público por ela.

Mas, como nem tudo são flores, esse momento de troca de carinho dos fãs com o elenco foi atrapalhado pelo arremesso de uma pulseira no rosto de Florence Pugh. A atriz não sofreu ferimentos, mas isso não impediu que os apresentadores do Palco Omelete by Banco do Brasil, em um gesto ético, advertissem a plateia pela atitude. Minutos depois dessa situação desagradável, a equipe de ‘Duna’ saiu do palco, dando lugar para o elenco e o diretor de ‘Aquaman e o Reino Perdido’.

A estratégia de divulgação de ‘Aquaman’ foi semelhante à de ‘Duna’, apresentando cenas do filme no Palco Thunder e seguindo para uma conversa e sessão de fotos com o público no Palco Omelete by Banco do Brasil. A diferença é que, no caso do filme dirigido por James Wan, não houve agressões por parte do público, mas muito carinho e elogios para o elenco, composto por Jason Momoa, Patrick Wilson e Yahya Abdul, que agitaram os corações dos fãs.

Outras celebridades

Como a CCXP é um espaço para todos, até mesmo as celebridades que mais admiramos na televisão e nas redes sociais tiram um tempinho para caminhar pelo evento, visitar os estandes e conhecer as novidades. Em um desses momentos, encontramos o jornalista esportivo Tiago Leifert andando pelo pavilhão. Ele falou com exclusividade para o Adnews sobre a felicidade por estar no evento mais uma vez.

“O ano foi difícil, com greve dos roteiristas e atores, e mesmo assim, a CCXP, como uma fênix, conseguiu dar esse show”, compartilhou Leifert, contente com o resultado.

Além do jornalista, o comediante Estevam Nabote, os apresentadores de vídeos e podcast Leo e Miguel, do PeeWee, e outros criadores de conteúdo de diversas plataformas compartilharam o mesmo sentimento. Confira alguns desses depoimentos abaixo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Souza Novais (@enzosouzans)

O Mau e o Feio

Foram tantos momentos positivos que mencionar os pontos negativos se torna uma tarefa ingrata, mas que deve ser feita, tendo em vista que essa é a nossa função com o público.

Durante a cobertura do Adnews como imprensa, a procura pela sala de imprensa para organizar as entrevistas, as pautas e nossos equipamentos foi um desafio que não conseguimos superar. Infelizmente, nenhum funcionário do evento soube informar o local da sala. Nem mesmo a banca de informações ou a equipe de bombeiros, que deveria ter em mente o mapa do evento para agir rapidamente em caso de acidentes, pôde nos auxiliar. Dessa forma, coube à nossa equipe, de forma desconfortável, preparar os materiais e conteúdos em meio aos corredores da CCXP23.

Encontrar locais em eventos de grande porte costuma ser uma tarefa complicada, mas o fato dos funcionários informarem lugares incorretos conferiu à organização do evento um certo ar de amadorismo que precisamos pontuar, na expectativa de que o próximo ano ofereça uma experiência melhor. Porque acreditem, fãs de cultura pop que somos, estaremos lá para acompanhar a grandiosidade das próximas edições!

Outra questão que deixou a desejar foi o Magic Market, área dedicada à cultura do RPG que ficava localizada no final do pavilhão. O local, diferentemente do resto do evento, não era climatizado. Se tem algo que esse ambiente abafado e pouco iluminado conseguiu fazer, certamente de forma não intencional, foi transportar o público para uma época sem eletricidade e saneamento básico que não gostamos de conhecer.

O fim

Apesar das situações negativas, seria injusto encerrar essa matéria com uma perspectiva ruim, especialmente se tratando de um evento que abraça os amantes de livros, quadrinhos, filmes, séries e animes com tanto amor e dedicação.

Mesmo com os percalços, o evento seguiu para uma conclusão épica em comemoração aos seus 10 anos desde a primeira edição, em uma época onde ainda era conhecido como Comic Con Experience. Atualmente, a CCXP vai além de uma experiência, se tornando equivalente, em termos de qualidade e entretenimento, às suas “irmãs” consagradas, como a New York Comic Con e a mais admirada de todas, a San Diego Comic Con. Essa evolução, ou melhor dizendo, revolução, é a prova do crescimento e do reconhecimento do evento, que se tornou uma referência internacional de cultura pop. Sempre vale a pena vivenciar a CCXP e tudo o que só ela é capaz de proporcionar aos fãs.

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post O bom, o mau e o feio da CCXP23 appeared first on ADNEWS .