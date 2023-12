Adnews Globo e CazéTV compram direitos de transmissão da Euro 2024

O Grupo Globo transmitirá a Euro 2024 para todas as plataformas. Desta maneira, o torneio da UEFA estará na TV aberta ( Globo ), TV fechada ( Sportv ), streaming ( Globoplay ) e site (GE). Esta será a 12ª edição consecutiva da competição que será transmitida pela Globo.

“A Euro é um torneio tradicional e único, momento em que o torcedor tem a oportunidade de ver os craques defendendo as camisas das suas seleções. Para o Sportv, é mais uma oportunidade de estar ao lado do público, reforçando seu compromisso com o esporte, oferecendo os melhores campeonatos, com a melhor qualidade. Serão 26 jogos e toda a emoção da UEFA Euro 2024”, diz Eduardo Gabbay, diretor de Canais Esportivos do Grupo Globo.

O acordo contempla 26 jogos, sendo 25 deles de forma exclusiva, além da final. Para a TV aberta, a Globo levará aos fãs cinco jogos, um em cada fase, incluindo a decisão. Já o Sportv exibirá as 26 partidas, assim como o GE e o Globoplay. O sorteio, que ocorreu no último sábado (2), já teve transmissão ao vivo pelo GE, com apresentação de Lara Gruppi e comentários de Jessica Cescon e Rodrigo Lois.

“Oferecer a transmissão dos principais jogos em todas as fases da Euro na TV aberta, em especial a grande final, tem como principal objetivo garantir a conexão dos brasileiros com o futebol e os grandes craques que acompanhamos na Copa do Mundo. A cobertura do torneio mais importante entre seleções europeias na TV Globo é uma oferta de conteúdo que promete relevância, qualidade e muita emoção”, acrescenta Leonora Bardini, diretora de Programação e Marketing da Globo.

Em 2024, o torneio será disputado na Alemanha, com dez cidades-sede: Berlim, Colônia, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart. O torneio irá de 14 de junho a 14 de julho.

A CazéTV também ampliou sua parceria com a UEFA para a transmissão da Eurocopa de 2024. O canal vai exibir jogos de todas as fases do torneio de forma gratuita no YouTube. O acordo negociado pela LiveMode com a entidade dará à CazéTV o direito de transmitir metade dos jogos, além da grande decisão.

* Com informações do MKT Esportivo | Foto de capa: Divulgação/UEFA

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Globo e CazéTV compram direitos de transmissão da Euro 2024 appeared first on ADNEWS .