Criadora do TikTok, ByteDance investe em gerador de bots para competir com ChatGPT

A concorrência na apresentação de inovações com inteligência artificial vai ficando cada vez mais acirrada. Agora, é a vez da ByteDance , empresa chinesa por trás do TikTok , investir no segmento, já que a companhia supostamente está planejando o lançamento de uma plataforma para competir diretamente com a OpenAI . O projeto, descrito como “ uma plataforma de desenvolvimento de bots ” , deve permitir que os usuários criem seus próprios chatbots generativos alimentados por inteligência artificial, segundo informações de um memorando interno ao qual o South China Morning Post teve acesso com exclusividade.

A plataforma ainda não tem nome, e embora detalhes específicos sobre o projeto ainda sejam escassos, o memorando menciona que o construtor de bots DIY faz parte da estratégia corporativa reformulada da ByteDance, que busca “ explorar novos produtos generativos de IA e sua integração com os existentes ” . Uma versão beta da plataforma é esperada até o final deste ano.

O projeto entra em concorrência direta com as ferramentas do ChatGPT , que permitem a criação personalizada de modelos generativos sem exigir experiência prévia em programação. A OpenAI também anunciou recentemente a GPT Store, uma plataforma para usuários verificados compartilharem suas criações baseadas em IA, que seria inicialmente lançada neste ano. Porém, na semana passada, voltou atrás e adiou o lançamento para o início de 2024, devido a “ coisas inesperadas nos mantendo ocupados ” ( em uma clara referência à demissão e recontratação súbita de Sam Altman , no mês passado).

Enquanto isso, a ByteDance também se manteve ocupada lançando seu próprio chatbot , Doubao. Ainda de acordo com o South China Morning Post, a empresa também estaria desenvolvendo uma alternativa aos populares geradores de imagens de IA ,como Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E.

Com sua vasta base de usuários do TikTok, a ByteDance busca se posicionar como uma força significativa no campo da IA generativa. No entanto, ter um gerador de imagens por IA incorporado a um aplicativo como o TikTok, que tem mais de 3,5 bilhões de downloads, poderia equipar usuários mal intencionados com uma maneira conveniente de inundar a rede social com deepfakes .

A ByteDance não respondeu aos pedidos de esclarecimento dos maiores veículos da imprensa internacional, incluindo o próprio South China Morning Post. Mas, especula-se que o lançamento da plataforma marcaria uma nova incursão na revolução da IA pela maior startup do mundo, uma empresa privada avaliada em pelo menos US$ 1 bilhão, e também levantaria novas preocupações de segurança, especialmente nos Estados Unidos, onde a empresa é investigada por suas ligações com a China e por coletar mais informações dos usuários que as outras redes sociais.

* Com informações de South China Morning Post e Fast Company

