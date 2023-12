Enzo Souza* Mercado Livre e Claro desafiam Amazon e Shopee na Black Friday

Estudo da Tunad revela que 56% dos comerciais são de marcas e Mercado Livre como líder em buscas

Uma análise detalhada conduzida pela plataforma de mídia Tunad revela que a Black Friday de 2023, embora tenha sido mais comedida em comparação com anos anteriores, testemunhou um aumento significativo na presença do varejo. As marcas que já vinham mostrando um crescimento consolidaram ainda mais sua posição neste ano.

Nas duas semanas anteriores à Black Friday até ao dia do evento, as emissoras de TV aberta de São Paulo experimentaram um aumento de 6,4% no número de comerciais comparando com o mesmo período de 2022. A competição pela atenção do público nas telas ganhou novos protagonistas, surpreendendo espectadores e analistas.

Até então, Shopee e Amazon eram as figuras dominantes em termos de comerciais veiculados na TV aberta, entretanto, em 2023, a dinâmica do cenário publicitário mudou. Claro e Mercado Livre emergiram como líderes em número de inserções relacionadas à data mais crucial para o varejo, com 12,3% e 9,5%, respectivamente, em relação ao total anunciado.

O poder do grande varejo mais uma vez se manifestou, com as “Top 10 marcas” representando expressivos 56% do total de comerciais sobre a Black Friday na TV aberta. No que diz respeito ao “uplift”, que é o aumento nas buscas pela marca no Google em comparação à média, o Mercado Livre se destacou nacionalmente, alcançando uma média de 21,94 de uplift por inserção. Este desempenho notável foi identificado com base em mais de 4 mil inserções nas principais emissoras de TV aberta em todo o Brasil. Em seguida, o Magazine Luiza registrou 20,23, seguido pelo O Boticário com 18,07.

“Embora a Black Friday de 2023 tenha sido tímida, é evidente que marcas como Mercado Livre e Magazine Luiza estão transformando essa data no Brasil em uma das mais cruciais para o varejo. Mesmo diante de um ambiente mais restrito, essas companhias conseguiram não apenas manter sua presença, mas também experimentar um crescimento significativo em pressão de mídia em comparação com 2022”, explica Ricardo Monteiro, COO da Tunad.

Segundo a pesquisa da empresa de Inteligência de Mídia, os dados revelam que anunciar durante a Black Friday tornou-se mais do que uma estratégia de marketing; é agora uma necessidade imperativa para as marcas que buscam se destacar e prosperar no competitivo cenário varejista.

Como o estudo é realizado?

A Tunad possui uma equipe de auditoria e um sistema de captura de sinal dos canais da TV aberta e PayTV. O sistema desenvolvido pela Tunad consegue identificar o momento de início dos comerciais e faz a classificação automática via audio-matching com uma equipe de auditoria fazendo a conferência final para a validação dos resultados.

Hoje, auditamos para as pesquisas os canais de TV Aberta de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Curitiba, Itapetininga, Jaú, São José do Rio Preto. E os canais de PayTV: AXN, Cartoon Network , CNN Brasil, Discovery Channel, Discovery H&H,Discovery Kids,ESPN2,ESPN4,ESPN Brasil, Fox/Star, FX ,Globo News,GNT,Megapix, Multishow, National Geographic, Sony, SporTV, TNT, Universal, Viva, Warner Channel . Porém, para clientes, conseguimos monitorar a maioria das praças no Brasil.

Além disso, a plataforma da Tunad consegue utilizar esses dados para fazer um cruzamento e identificar se esses anúncios tiveram impactos em algum KPI específico. Um dos KPIs que a Tunad tem integração são as buscas no Google. A Tunad possui uma API que irá carregar minuto a minuto as palavras-chave que são cadastradas na plataforma. Com esses dados a plataforma irá traçar uma média pela busca da palavra-chave cadastrada 5 minutos antes de cada uma para identificar os anúncios, e traçar uma projeção 10 minutos depois das inserções de quanto se teria de buscas sem os anúncios, e isso chamamos de baseline. A partir disso, comparamos essa projeção com o valor real de buscas, tudo aquilo que sobressai esse baseline gerado chamamos de Uplift, sendo a principal métrica que utilizamos para avaliar se um anúncio teve ou não impacto no KPI.

