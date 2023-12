Adnews McDonald’s inova no cardápio e lança nova música para Big Mac

“Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim”. Independente do ritmo ou versão, não tem como não cantar junto a clássica música tema do Big Mac! No cardápio do Méqui desde 1968, o maior ícone do McDonald’s já estrelou séries, filmes e músicas, mostrando que o Big Mac é para todo mundo, não importa seu estilo nem geração.

Agora, para celebrar esse sabor icônico e levar novas experiências memoráveis a todos os consumidores, a música volta em novas versões, com notas de trap, eletrônico, zen e funk, anunciando ainda a chegada do Big Mac Duplo e do Big Mac Bacon aos restaurantes McDonald’s, sanduíches que traduzem o DNA democrático do Méqui, agregando novidade à tradição.

“O Big Mac e sua música tema são ícones de gerações. Já estava na hora de trazermos ela de volta, tanto pra quem já ama o Big Mac e conhece a música quanto para quem ainda não conhece, para todo mundo. E decidimos trazer junto duas variações do clássico, o Big Mac Duplo e o Big Mac Bacon, que agregam ainda mais personalidade ao sanduíche que mudou a história do McDonald’s e se tornou um verdadeiro símbolo cultural. O Big Mac é um ícone atemporal e está presente no dia a dia da galera, do modo clássico ao turbinado. Esse é mais um convite que fazemos para deixar o Méqui te pegar, dessa vez com várias versões do nosso amado Big Mac”, explica Sérgio Eleutério, diretor de Marketing do McDonald’s no Brasil.

Os recém-chegados Big Mac Duplo e Big Mac Bacon contam com a receita do sanduíche clássico (dois hambúrgueres feitos com carne 100% bovina, alface americana, queijo sabor cheddar, molho especial, cebola, picles e pão com gergelim) com adição de dois hambúrgueres no primeiro e fatias crocantes de bacon no segundo. Cada sanduíche conta com o sabor inconfundível do Big Mac, com toques especiais a cada mordida.

Big Mac pra todo mundo!

Para apresentar os novos integrantes inovadores da família Big Mac e reforçar o sabor atemporal do clássico, a GALERIA.ag desenvolveu uma campanha que explora o aspecto democrático do sanduíche com o conceito ‘ Big Mac pra todo mundo ’, e conta com filmes produzidos pela Surreal e Punch Audio, que serão veiculados na TV aberta e fechada.

Os filmes mostram moradores de um prédio com diferentes estilos, mas todos curtem o Big Mac. Vendo sua fachada, revela-se que todos os andares juntos formam a grade de cores icônica do sanduíche. Do trap ao funk, passando pelo K-Pop, a famosa trilha do Big Mac ganha releituras modernas, demonstrando como o clássico agrada diferentes públicos, principalmente com a chegada das novidades.

“A campanha mostra que um ícone nunca sai de moda. Celebramos as cores clássicas dos sanduíches e o jingle de um jeito divertido e moderno, mostrando a diversidade dos fãs de Big Mac“, conta Guzera, diretor de Criação da GALERIA.ag.

A campanha ainda conta com estratégia de influência e social, com desdobramentos em ações no digital junto a criadores de conteúdo em redes sociais, além de peças em mídia OOH e nos pontos de venda.

Os sanduíches já estão disponíveis em restaurantes de todo o país para pedidos no balcão, pelos totens de autoatendimento, no Drive-Tudo, e no app do Méqui pelo McDelivery ou Peça e Retire, mas por tempo limitado, então corra! Além disso, caso o cliente seja cadastrado no programa de fidelidade Meu Méqui e se identifique no momento da compra, cada R$1 gasto se torna 100 pontos.

Natal McDonald’s e Coca-ColaAs festas de final de ano estão chegando, e com elas, algumas das ações mais esperadas, incluindo as tradicionais luzinhas. E uma das iniciativas mais especiais deste ano é inédita: a parceria entre o McDonald’s e a, que vai deixar restaurantes McDonald’s pelo Brasil imersos no espírito natalino. Durante todo o mês de dezembro, unidades das cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador receberão decorações e apresentações exclusivas em celebração ao Natal.

Em São Paulo, o destaque fica com o icônico Méqui 1000, localizado na Avenida Paulista, a mais famosa da cidade. O restaurante conta com um cronograma especial, com cenários para fotos tanto dentro da unidade quanto fora, decoração natalina, show de luzes, apresentações de um coral e de saxofone, e a melhor parte: a tradicional máquina de neve, que vai tornar a Paulista um perfeito cenário de Natal. Uma festa que só a união perfeita entre o Méqui e a Coca-Cola consegue proporcionar!

“Nos unir a uma grande parceira como a Coca-Cola para levar a magia do Natal para várias partes do Brasil por meio dos nossos restaurantes é uma oportunidade incrível e que tem tudo a ver com a nossa marca, que ama celebrar momentos mágicos. Vamos proporcionar mais memórias inesquecíveis aos nossos clientes em dose dupla”, afirma Eleutério.

Cada restaurante contará com decorações e atividades independentes. Para saber sobre cada uma entre em contato com a unidade ou acesse o site oficial da marca.

“O Natal para a Coca-Cola sempre foi sobre celebrar a verdadeira magia das conexões. Nossa parceria de longo prazo com o McDonald’s reforça nossa mensagem de união ao redor da mesa, sempre com uma Coca-Cola para compartilhar mais do que refeições. Temos certeza de que muitas famílias e amigos vão celebrar juntos o espírito natalino no Méqui”, destaca Ted Ketterer, diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.





