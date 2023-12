Adnews Gisele Bündchen volta a estrelar campanha da Colcci para Outono/Inverno

Em 2024, Gisele Bündchen estará novamente junto a Colcci , marca em que ficou mais de 10 anos e onde fez a sua grande despedida das passarelas em 2015. A übermodel, estrela da linha premium de jeanswear da grife (Iconic), aterrissou em São Paulo para fotografar a campanha de Outono/Inverno 2024, ‘Colcci Manifest’, em clima nova-iorquino. Com styling assinado por Rita Lazzarotti e beauty de Henrique Martins, Gisele foi clicada por Lufré e fotos de making of por Pedrita Junckes.

Ao lado do modelo Marlon Teixeira, a modelo figura em meio ao icônico táxi amarelo com a placa original de Nova York e uma banca de jornal repleta de revistas estampadas pelo seu rosto para Colcci, com o objetivo de celebrar o seu protagonismo nas capas da imprensa global e parceria duradoura com a etiqueta brasileira.

O retorno da modelo brasileira mais conhecida fora do Brasil também marca o novo momento da grife catarinense, que exporta o seu famoso denim, 100% nacional, para mais de 22 países. De olho nos impactos ambientais gerados na fabricação do jeans, grande parte das peças passam por processos sustentáveis, gerando a economia de 1.1 milhões de litros de água nos métodos de lavanderia e resultando num reaproveitamento de 100% da água usada. Além disso, 100% da energia utilizada pela AMC Têxtil é renovável e desde 2019 a empresa totalizou 626,813 TCO2 (dados Ludfor Energia LTDA).

