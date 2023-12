Adnews Podcast OdeioCinema é líder em audiência no Spotify Brasil

Após entrevistas com grandes nomes como Manu Gavassi e Rafael Infante, o podcast discute expectativas para a CCXP23.



O lançamento do Spotify Wrapped , a retrospectiva anual da plataforma de streaming de músicas e podcasts, confirmou o “OdeioCinema”, produção do AdoroCinema , como o podcast mais ouvido do Spotify Brasil na categoria “Filmes e TV”. Menos de duas semanas após o lançamento, o videocast conquistou a audiência e também entrou nos TOP 50 mais ouvidos do serviço de streaming no país.

Após receber Jeska Grecco, Manu Gavassi e Rafael Infante, o OdeioCinema terá o apresentador Michel Arouca, no episódio desta semana. O dono do canal no YouTube “Série Maniacos”, bate um papo com Amanda Brandão sobre a expectativa para a CCXP23 . O terceiro episódio vai ao ar nesta quinta-feira, (30) no YouTube, Spotify e mais plataformas de áudio.

Amanda Brandão comanda a apresentação e recebe convidados da redação, creators, atores e atrizes, em uma estrutura com espaços disponíveis para patrocínio. São quatro opções para as marcas: Patrocínio, Quadro Patrocinado, Product Placement e Episódio Dedicado.

A coordenadora do AdoroCinema, Paola Piola, detalhou as opções comerciais como uma grande oportunidade para marcas endêmicas e não endêmicas se inserirem na conversa da comunidade de mais de 14 milhões de usuários mensais.

“Os fãs do audiovisual também são consumidores em outras esferas e vincular um produto ao momento de entretenimento do videocast gera lembrança de marca positiva”, compartilhou Paola.



