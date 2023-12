Adnews Influenciadora criada por IA pode faturar mais de R$50 mil por mês

Uma agência de modelos espanhola anunciou a criação da primeira influenciadora digital do país gerada por inteligência artificial, capaz de gerar até US$ 11 mil dólares mensais. Em entrevista para o Euronews, Rubeñ Cruz, fundador da agência barcelonesa The Clueless, responsável pela criação da influenciadora, deu detalhes da novidade.

Aitana López, a mulher gerada por IA, tem 25 anos e cabelos cor-de-rosa. Sua conta já reúne 185 mil seguidores no Instagram. Cruz explicou à Euronews que a decisão de criar López surgiu após dificuldades no trabalho com modelos e influenciadores reais. Ele detalhou que muitos projetos eram adiados ou cancelados devido a problemas que escapavam ao controle da agência, muitas vezes relacionados às atitudes dos influenciadores ou modelos.

Criada com uma “personalidade” e “baseada no que a sociedade mais gosta”,Atiana, segundo Cruz, é apresentada como uma mulher “forte e determinada”, apaixonada por videogames e fitness. A influenciadora já conta com mais 50 fotos compartilhadas em sua conta no Instagram. Imagens dela em lingerie também foram postadas no Fanvue, uma plataforma de assinaturas semelhante ao OnlyFans.

Mas Aitana não está sozinha. Ela disputa a audiência com versões mais antigas de influenciadores que não existem, estes, porém, criados a mão por designers humanos. É o caso de Lil Miquela e Shudu, ou avatares brasileiros como a Nat Natura e Lu da Magalu.

Com o sucesso de Aitana nas redes sociais, a agência The Clueless começou a investir em novos perfis e anunciaram a influenciadora Maia Lima, definida como uma jovem argentina inocente, bissexual e exótica. No site da empresa, o serviço das modelos são anunciados como uma inovação e elas podem ganhar até 10 mil euros por mês. Além disso, é garantido que elas são capazes de combinar qualquer tipo de projeto ou empresa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aitana Lopez (@fit_aitana)



*Com informações da Exame e Caras / Foto de capa: Divulgação/Clueless Agency

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Influenciadora criada por IA pode faturar mais de R$50 mil por mês appeared first on ADNEWS .