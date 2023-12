Eliane Munhoz 6 filmes deliciosos de Natal para ver no streaming

Assim como eu, sei que tem muita gente que adora filmes de Natal. Todos os anos vejo uma nova leva deles – sempre com um sorriso no rosto, por mais bobinhos que sejam. Então listei aqui alguns de meus preferidos – estão todos disponíveis no streaming.

De Ilusão também se Vive – Disney Plus

Esse é o meu preferido de todos os tempos. Recentemente também ficou conhecido por seu título original, O Milagre da Rua 34 . Mas quando ele foi lançado nos cinemas brasileiros nos anos 40, teve o título de De Ilusão Também se Vive. Kris Kringle (Edmund Gwenn, premiado com o Oscar por esse papel) é um simpático senhor de idade. Sua silhueta e barba branca imponente fazem com que ele seja contratado para trabalhar como Papai Noel na loja de departamento Macy’s. Porém, Kris começa a preocupar sua chefe Doris Walker (Maureen O’Hara) quando ela descobre que ele diz ser o verdadeiro Bom Velhinho. Acusando-o de louco, Doris submete Kris a exames médicos que atestam que ele é insano. A questão é que Susan (Natalie Wood), filha de Doris, acredita fielmente que Kris seja o verdadeiro Papai Noel e passa a compreender o verdadeiro sentido do Natal. Há uma refilmagem de 1994, com o título de O Milagre da Rua 34, que não chega aos pés desse aqui.

Natal Branco – Looke

Baseado no musical de sucesso da Broadway, tem uma das canções mais populares da história da discografia norte-americana: White Christmas. Depois de deixarem a Segunda Guerra Mundial, Bob Wallace e Phil Davis (bing Crosby e Danny Kaye) abandonaram a carreira militar e decidiram formar uma dupla de canto e dança. Para ficar mais perto das belas irmãs Betty e Judy (Rosemary Clooney e Vera Ellen), que também cantam e dançam, eles as seguem para a realização de um show de Natal em Vermont,. Só que lá vão acabar cruzando com seu antigo comandante.

O Natal dos Coopers – GloboPlay

Todos os anos, a família Cooper se reúne na casa dos patriarcas Sam e Charlotte para celebrar a data, mas os dois estão prestes a se separar após 40 anos de casamento. Os filhos deles também passam por momentos difíceis. Hank está desempregado e Eleanor é amante de um médico casado. A invejosa irmã de Charlotte, Emma, não consegue lidar com a solidão, enquanto o pai delas, Bucky, está cada vez mais próximo da garçonete do restaurante que frequenta. O elenco é sensacional: Alan Arkin, John Goodman, Ed Helms, Diane Keaton, Jake Lacy, Anthony Mackie, Amanda Seyfried, June Squibb, Marisa Tomei e Olivia Wilde.

Crônicas de Natal – Netflix

O filme segue a linha daqueles filmes fofos da época, que antigamente eram produzidos pela Disney, e posteriormente pelo canal Lifetime. Dois irmãos tem que lidar com a perda do pai quando chega seu primeiro Natal sem ele. Mas, quando acabam sozinhos na noite de Natal, acabam vendo Papai Noel entrar pela sua chaminé. O problema é que um acidente acaba deixando os dois com Papai Noel, e sem trenó e renas. Os três têm que então buscar uma maneira de recuperar o trenó, e terminar de entregar todos os presentes da noite de Natal. Kurt Russell está ótimo como Papai Noel. O filme teve uma sequência, também disponível na Netflix.

Um Herói de Brinquedo – Disney Plus

Um homem de negócios (Arnold Schwarzenegger) chega atrasado na aula de caratê do seu filho, que recebeu a faixa azul. Para tentar compensar, ele promete ao menino que lhe dará qualquer coisa que ele peça no Natal. O garoto então pede o “Turbo Man”, o brinquedo sensação do momento e sonho de todas as crianças. Acontece que já véspera de Natal e o brinquedo não existe em lugar nenhum todos os es. E pior, todos os estoques já estando esgotados. Ele então se propõe a cumprir a promessa, não importando o quanto isto lhe custe. Só que, , além de se meter em uma série de complicações, ainda tem de ser mais esperto que um carteiro, que tem o mesmo objetivo dele e igualmente obstinado no seu intento.

A Estrela de Belém – Netflix/ Prime Vídeo

Adorável animação, com música original de Mariah Carey. Bo é um jovem asno que está cansado de ficar aprisionado em um estábulo, onde sempre anda em círculos para fazer com que o moinho funcione. Incentivado pelo pássaro Davi, seu melhor amigo, ele consegue escapar . Durante a fuga, ele se esconde em meio a uma festa de casamento. Ao término do evento, ele é encontrado pela recém-casada Maria, que carrega no ventre aquele que será conhecido como o filho de Deus.

