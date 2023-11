Adnews Retrospectiva Spotify: Taylor Swift é a artista mais escutada em 2023

O Spotify apresenta hoje a sua Retrospectiva 2023 (Wrapped, em inglês) em que revela os artistas, músicas, álbuns e podcasts mais escutados entre mais de 574 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por meio de uma experiência de usuário única, os ouvintes do Spotify poderão conferir e “ dar a real” sobre seu ano.

BRASIL

Música Artistas mais escutados no Brasil: Ana Castela (#1) conquistou o primeiro lugar do ranking neste ano. Atrás da boiadeira, seguem Henrique & Juliano (#2); MC Ryan SP (#3), a eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça (#4) e Jorge & Mateus (#5) . Ana Castela, que pela primeira vez alcança o posto de artista mais escutada do ano, ocupa a 93a posição no ranking global dos artistas mais escutados deste ano. Músicas mais escutadas no Brasil: No Brasil, as mulheres dominam as primeiras posições de músicas mais escutadas neste ano. Nosso Quadro (#1), por Ana Castela, lidera o ranking, na sequência, está Leão (#2), por Marília Mendonça, e Erro Gostoso (#3), por Simone Mendes ocupam a segunda e terceira posições. Bombonzinho (#4), por Israel & Rodolffo e Ana Castela e Seu Brilho Sumiu (#5) , por Israel & Rodolffo e Mari Fernandez completam o Top 5. Álbuns mais escutados no Brasil: Escolhas, Vol. 2, por Zé Neto & Cristiano desponta como o álbum mais escutado neste ano no país. Seguido por Let’s Bora, Vol. 2 (#2), por Israel & Rodolffo, Dos Prédios Deluxe (#3), por Veigh. Manifesto Musical (#4), por Henrique & Juliano, álbum mais escutado na Retrospectiva Spotify 2022, se mantém no ranking como o quarto mais escutado neste ano, e Dos Prédios (#5), por Veigh, encerra as cinco primeiras posições.

Podcasts

Podcasts mais populares: Podpah, pela segunda vez consecutiva, é o podcast mais escutado no Brasil em 2023. Na sequência, os destaques são as produções Originais e Exclusivas Spotify, Mano a Mano(#2), apresentado por Mano Brown, Café da Manhã (#3), em parceria com a Folha de S.Paulo e Psicologia na Prática, apresentado por Alana Anijar. Em quinto lugar, Não Inviabilize (#5), apresentado por Déia Freitas.



MUNDO

Música Artistas mais escutados no mundo: Assumindo a frente como a principal artista do Spotify, Taylor Swift assume o primeiro lugar como artista mais escutada no mundo com mais de 26 bilhões de streams globais desde 1.º de janeiro, seguido por Bad Bunny (#2), The Weeknd (#3), Drake (#4) e Peso Pluma(#5). Músicas mais escutadas no mundo: A música mais escutada de 2023 é Flowers, por Miley Cyrus, que quebrou recordes com mais de 1,6 bilhão de streams globalmente este ano. Em segundo e terceiro lugar respectivamente estão Kill Bill, por SZA (#2), As It Was, por Harry Styles (#3). Na quarta e quinta posições, Seven (feat. Latto), por Jung Kook (#4), e Ella Baila Sola, por Eslabon Armado e Peso Pluma(#5) fecham o ranking. Álbuns mais escutados no mundo: O álbum mais escutado de 2023 é, pelo segundo ano consecutivo, Un Verano Sin Ti, por Bad Bunny (#1), seguido por Midnights, por Taylor Swift (#2). SOS, por SZA, conquista o terceiro lugar (#3), Starboy, por The Weeknd (#4), leva o quarto lugar e MAÑANA SERÁ BONITO, por KAROL G (#5) garante o quinto lugar.

Podcasts Podcasts mais populares: The Joe Rogan Experience (#1) ocupa o primeiro lugar como podcast mais popular do ano em todo o mundo pela quarta vez consecutiva. Em segundo e terceiro lugar, estão Call Her Daddy (#2) e Huberman Lab (#3), seguido por Anything Goes with Emma Chamberlain (#4) e On Purpose with Jay Shetty (#5).



Retrospectiva Spotify 2023: Sua experiência personalizada

A partir de hoje, (29/11), os usuários elegíveis também podem acessar sua experiência personalizada naRetrospectiva Spotify 2023 no aplicativo móvel Spotify (iOS e Android) e neste ano também via web, em dispositivos móveis ou desktop, acessando o link . Certifique-se de estar com a última versão do aplicativo atualizada.

Enquanto você revisa tudo o que aconteceu no seu ano, somente a Retrospectiva Spotify pode revelar como você realmente estava se sentido em 2023.

Novas histórias de dados para expressar o ano em áudio: Além dos seus principais artistas, gêneros, músicas, podcasts e minutos ouvidos, nesta edição da Retrospectiva Spotify estamos adicionando outras funcionalidades para ficar de olho. Eu em 2023: Celebra um hábito de streaming que definiu sua audição este ano. A experiência revela uma das 12 personas que melhor descreve a maneira como você usou o Spotify este ano. Alguns exemplos são: Mutante (seu artista favorito muda a toda hora); Alquimista (você cria suas próprias playlists, mais que todo mundo); Raio de Sol (Seu gosto musical irradia a luz que existe em você. Músicas divertidas e animadas são as que mais tocam no seu fone). Meu mundinho musical: Aponta quais são os locais que existem usuários com hábitos musicais semelhantes aos seus.

Os seus favoritos aparecem de uma forma renovada e inédita: O Top 5 gêneros musicais mais escutados no seu ano irão aparecer em formato de sanduíches. O Top 5 Artistas, além do ranking dos artistas, ainda irá permitir que você confira quais foram os meses em que eles foram mais escutados. Você também poderá ouvir Mensagens do seu Artista. Em seguida poderá ver o feed da Retrospectiva para ver mensagens em vídeo de diversos outros artistas, incluindo: Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Pluma, NewJeans, SZA, KAROL G, Jung Kook entre outros.

Feed da Retrospectiva: Na tela inicial do Spotify, o feed Retrospectiva é o local em que toda a retrospectiva estará, incluindo as melhores playlists editoriais e muito mais.

Trazendo a experiência Match para a Retrospectiva: Esse ano, você pode convidar seus amigos para dar Match e clicar no filtro Retrospectiva 2023 Top Músicas para combinar todas as suas músicas favoritas do ano e compartilhar em uma única playlist.

para a Retrospectiva:

A retrospectiva das integrações em 2023

Retrospectiva nos gramados do FC Barcelona: Como parte da parceria entre Spotify e FC Barcelona, o fãs do time catalão e usuários da plataforma podem encontrar vídeos de alguns de seus jogadores favoritos tentando adivinhar o que será destaque em suas retrospectivas, incluindo Robert Lewandowski, Alexia Putella e Pedri. Além disso, a Retrospectiva Spotify 2023, será apresentada em telões de LED nos próximos jogos da equipe masculina, em 03 de dezembro, e da feminina, em 10 de dezembro.

Integrações temáticas na Retrospectiva: Acesse tranquilamente a sua Top Músicas 2023 perguntando à Alexa , ao Assistente Google e à Siri . Você poderá encontrar também figurinhas sobre a Retrospectiva Spotify 2023 no WhatApp e em qualquer lugar onde o GIPHY esteja integrado.

O Spotify também disponibiliza a Retrospectiva para criadores de podcasts e artistas. Com acesso à sua próxima experiência individualizada, os criadores podem se aprofundar nos detalhes de como os fãs e ouvintes os escutaram ao longo do ano.

Se você quiser curtir suas músicas favoritas da Retrospectiva Spotify 2023 em qualquer lugar sem ouvir anúncios, junte-se ao Spotify Premium e baixe suas músicas.

Confira os mais escutados no Brasil na Retrospectiva Spotify 2023

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Ana Castela Henrique & Juliano MC Ryan SP Marília Mendonça Jorge & Mateus

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

Nosso Quadro, por Ana Castela Leão, por Marília Mendonça Erro Gostoso, por Simone Mendes Bombonzinho, por Israel & Rodolffo e Ana Castela Seu Brilho Sumiu, por Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Escolhas, Vol. 2, por Zé Neto & Cristiano Let’s Bora, Vol. 2, por Israel & Rodolffo Dos Prédios Deluxe, por Veigh Manifesto Musical, por Henrique & Juliano, Dos Prédios, por Veigh,

Top 5 artistas brasileiros mais escutados no Spotify no exterior em 2023

Alok Anitta Crazy Mano Mc GW Mc Menor do Alvorada

Top 5 playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2023

Top Brasil Esquenta Sertanejo Funk Hits Potência Sertaneja Paredão Explode

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Podpah Original Spotify Mano a Mano Original Spotify Café da Manhã Exclusivo Spotify Psicologia na Prática Não Inviabilize

Confira os mais escutados no mundo na Retrospectiva Spotify 2023

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2023

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2023

Flowers, por Miley Cyrus Kill Bill, por SZA As It Was, por Harry Styles Seven (feat. Latto), por Jung Kook Ella Baila Sola, por Eslabon Armado e Peso Pluma

Top 5 álbuns mais escutados Spotify no mundo em 2023

Un Verano Sin Ti , por Bad Bunny Midnights, por Taylor Swift SOS, por SZA Starboy, por The Weeknd MAÑANA SERÁ BONITO, por KAROL G

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no mundo em 2023

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Huberman Lab Anything Goes with Emma Chamberlain On Purpose with Jay Shetty

