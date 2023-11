Adnews CBF anuncia criação de museu e projetos para desenvolvimento do futebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Prefeitura do Rio de Janeiro, anunciaram nesta quarta-feira (29), a criação do Museu do Futebol Brasileiro, que vai ser instalado na antiga sede do Automóvel Club do Brasil, na Rua do Passeio, no Centro.

A parceria também incluirá a instalação do Centro de Treinamentos para o Futebol Feminino e Árbitros, além da transferência da CBF Academy para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

“A CBF tem um terreno na Barra em que a ideia é fazer um super centro de treinamentos para árbitros e futebol feminino, que é cada vez mais importante em nosso país. E trazer para o Centro da cidade, em um imóvel da prefeitura, o Museu do Futebol Brasileiro”, disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Para a instalação do museu, o município vai conceder o imóvel no Centro e a entidade esportiva vai doar todo o seu acervo, atualmente exposto em sua sede na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. As obras no antigo prédio do Automóvel Club do Brasil já começaram e serão investidos R$ 36,3 milhões.

“O museu hoje é espetacular e está restrito ao prédio da CBF, na Barra, sem muita visitação. Trazê-lo para o Centro vai ampliar o universo de pessoas que podem conhecê-lo e quem irá ganhar com essa mudança é o torcedor brasileiro”, destacou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O projeto de revitalização também inclui a implantação de infraestrutura de telecomunicações; sistema de incêndio e pânico; além de execução de sistema de climatização e de serviços de acessibilidade, com implantação de elevador. O término desta etapa está previsto para dezembro de 2024.

Durante o encontro entre o prefeito da cidade e o presidente da CBF, ficou acertada a parceria para a criação do Centro de Treinamentos para o futebol feminino e árbitros, em um terreno da entidade, na Barra da Tijuca. A CBF Academy também será transferida para o local.

“Vamos fazer no terreno que a CBF possui na Barra, uma Escola Nacional de Árbitros para a padronização da arbitragem e também para receber o nosso futebol feminino. E vamos instalar a CBF Academy, para capacitar cada vez mais a gestão do futebol brasileiro”, finalizou Rodrigues.

CBF Transforma

E não para por aí! A CBF anunciou o lançamento do programa ‘CBF Transforma’. Ele irá financiar projetos para o desenvolvimento do futebol brasileiro em parceria com as federações estaduais e com os clubes.

O CBF Transforma acompanhará iniciativas já conhecidas do futebol, como da FIFA (Fifa Forward) e CONMEBOL (CONMEBOL Evolução). O programa irá investir R$ 200 milhões nos próximos três anos, onde parte desse valor foi obtido com a venda de duas aeronaves da CBF, negociadas pela atual gestão.

“Tenho a honra de anunciar o lançamento do CBF Transforma, o programa de desenvolvimento do futebol brasileiro, que chega para possibilitar investimentos em projetos estratégicos em todo o território brasileiro, em estreita parceria com as Federações filiadas e em benefício de todo o ecossistema do futebol”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Segundo a CBF, o projeto tem a missão de promover crescimento sustentável do futebol em quatro pilares principais:

Transforma o Jogo : investimentos em competições, formação de atletas, treinadores e árbitros e proteção da integridade do esporte;

: investimentos em competições, formação de atletas, treinadores e árbitros e proteção da integridade do esporte; Transforma o Espetáculo : melhoria da infraestrutura dos estádios;

: melhoria da infraestrutura dos estádios; Transforma a Organização : incentivos para capacitação de pessoal e evolução das práticas de gestão;

: incentivos para capacitação de pessoal e evolução das práticas de gestão; Transforma a Sociedade : projetos de incentivo ao futebol amador, iniciativas de impacto sócio-educacional e relacionadas à proteção dos direitos humanos.

Já para o futebol feminino, ao longo das próximas três temporadas, serão investidos mais de R$ 5,5 milhões para criar 54 novos torneios femininos de base. Desde 2022, a CBF coleta de dados para obter um diagnóstico completo do estágio de desenvolvimento do futebol nos diferentes estados do país.

