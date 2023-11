Enzo Souza* Warner, Amazon, Netflix e mais: saiba quem estará na CCXP23

Warner chama os holofotes para si com elencos de filmes como ‘Duna: Parte 2’ e ‘Aquaman: O Reino Perdido’.

O fato da CCXP contar com diversas empresas ligadas ao entretenimento não é surpresa para ninguém, mas em todos os anos surge a dúvidas de quais estarão presentes nos principais espaços do evento, como o Palco Thunder, o Palco Ultra, o Palco Omelete by Banco do Brasil , a Game Arena e o coração da CCXP, o Artist’s Valley. Para resolver essa dúvida, preparamos um apanhado geral com as principais empresas que marcarão presença entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. Pegue seu bat-lápis, sabre de luz ou apenas uma caneta mesmo, e anote quem estará por lá.

Amazon Prime Video

Para começar, o serviço de streaming Amazon Prime Video , que estampou as credenciais deste ano com belíssimas ilustrações baseadas na série ‘The Boys’, está confirmado para o evento. Entretanto, até o momento, não foi anunciada a presença de nenhum membro do elenco da série de super-heróis (ou melhor dizendo, super-vilões), o que tem deixado os fãs angustiados. Eles estavam esperando rever os atores e atrizes que marcaram presença na CCXP19 (eu fui, eu estava lá).

Entretanto, o streaming confirmou que levará a série sobre a franquia de jogos ‘Fallout’ para o evento, contando com a presença dos elenco composto por Ella Purnel (‘Army of the Dead’), Aaron Moten (‘NCIS’) e Walton Goggins (‘Homem Formiga e a Vespa’).

Warner Bros. Discovery

Logo em sequência, a Warner Bros. Discovery chegará em peso com seus múltiplos seguimentos. Estão preparados para essa? Pois bem, o grande conglomerado de mídia marcará presença com o streaming HBO MAX , o estúdio Warner Bros. Pictures, a produtora de jogos Warner Bros. Games e os canais de animações voltadas para o público maduro, Adult Swim, e infantil, Cartoon Network. Além dos conteúdos comuns a cada um desses seguimentos, como filmes, séries e animações, a novidade deste ano são as novelas.

No Palco Ultra da CCXP, a HBO MAX trará os elencos de suas duas próximas novelas no dia 3 de dezembro (domingo). Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli estarão presentes para falar sobre a produção de ‘Beleza Fatal’, enquanto Grazi Massafera e David Junior estarão juntos para discutir sobre a novela ‘Dona Beja’.

Se isso já não fosse o bastante, aguente, pois tem mais. O estúdio Warner Bros. Pictures anunciou a presença de diversos nomes de Hollywood. No dia 30 de novembro, Anya Taylor-Joy (‘O Gambito da Rainha’), Chris Hemsworth (‘Thor’) e George Miller (diretor de ‘Mad Max’) estarão presentes no evento. E para completar a festa, no dia 3 de dezembro, teremos a presença dos elencos de ‘Duna: Parte 2’ e ‘Aquaman: O Reino Perdido’.

Para falar sobre o épico de ficção-científica de Denis Villeneuve, o próprio diretor e o elenco, composto por Zendaya (‘Euphoria’), Timothée Chalamet (‘Não Olhe Para Cima’), Austin Butler (‘Elvis’) e Florence Pugh (‘Oppenheimer’) estarão presentes tanto no Palco Omelete by Banco do Brasil quanto no Palco Thunder.

E para fechar a participação da Warner, o próximo filme do Rei dos Mares, Aquaman, será discutido pelo próprio elenco principal, que conta com Jason Momoa (‘Velozes e Furiosos X’), Patrick Wilson (‘Invocação do Mal’) e Yahya Abdul Mateen II (‘Candyman’). Pelo visto a Warner não se contenta com pouco e virá para agitar essa CCXP.

Apple TV+

Deixando do universo da escuderia centenária de lado, chegamos ao mundo da ainda jovem Apple TV+ , que levará ao Palco Thunder, no dia 3 de dezembro, o showrunner Chris Black e os produtores executivos Tory Tunnel e Joby Harold para comentar sobre a próxima série de ficção-científica do streaming, ‘Monarch – Legado de Monstros’.

Netflix

É “tudum” que os fãs pedem? Pois é “tudum” que os fãs receberão. A Netflix confirmou uma presença forte ao lado do diretor Zack Snyder (‘300’), sua parceira de produções, Deborah Snyder, e o elenco principal de um dos filmes mais aguardados do streaming, ‘Rebel Moon – Parte 1: A Menina de Fogo’. O elenco inclui Ray Fisher (‘Liga da Justiça’), Staz Nair (‘Game of Thrones’), Sofia Boutella (‘Kingsman: O Serviço Secreto’), Michiel Huisman (‘Game of Thrones’), Ed Skrein (‘Deadpool’), Charlie Hunnam (‘Círculo de Fogo’), E. Duffy (‘Acid Noir’) e Djimon Houson (‘Guardiões da Galáxia’).

Além desses grandes nomes, outras empresas que confirmaram presença no evento foram a Universal, Crunchyroll, Paramount+ e a MSP (Maurício de Sousa Produções). Seja para um amante de super-heróis, seja para um aficionado em ficção-científica, a CCXP23 está preparando quatro dias que respeitarão o lema do evento, que incentiva os amantes de cultura pop a viverem o “épico”.

Serviço

CCXP 2023

30 de novembro a 3 de dezembro de 2023

São Paulo Expo | Rodovia dos Imigrantes, 1,5km, Vila Água Funda – São Paulo (SP)

Compre seu ingresso no site oficial do evento

