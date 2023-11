Adnews O Boticário cria espetáculo natalino na Avenida Paulista

O Boticário leva espírito natalino para o Shopping Cidade São Paulo com túneis iluminados, espaço para fotos e árvore de Natal.

Iniciando as celebrações de Natal, o Boticário apresenta o “Jardim de Natal – Seja um amor presente”, uma produção realizada no entorno do Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista , no número 1.230. Desde o dia 26 de novembro, a marca promove um espaço natalino para o público em geral, com cenários para fotos, árvores de Natal, túneis de luzes e apresentações musicais. A estreia da programação acontecerá com o Coral Meninos do Morumbi, no dia 26 de novembro, a partir das 18h30.

“O Natal é sempre uma data muito especial para nós. Momento de união, amor e para estarmos presentes para aqueles que mais amamos. Pelo segundo ano consecutivo, estaremos com ativações e decorações lindas no coração da cidade de São Paulo”, comenta Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Grupo Boticário.

Em todos os domingos de dezembro (3, 10, 17 e 23/12), às 14 horas e às 18h30, a marca promoverá a Parada Natalina, passando por todo o shopping Cidade São Paulo até a entrada onde está localizada a Árvore de Natal. O circuito finaliza com a apresentação de um coral.

Além do espetáculo, a campanha “Seja um amor presente” também conta com um vídeo. Confira o filme promocional abaixo:

Transmissão ao vivo

No último domingo (26), após a apresentação do Coral Meninos do Morumbi, às 19h30, quem esteve presente acompanhou em um telão a transmissão de um show de drones inédito, que ocorreu nas redondezas do Obelisco, para marcar o início da campanha de Natal do Boticário em 2023.



Sobre o Natal do Boticário

Com apresentações culturais, árvores de Natal, letreiro e ambientação nos jardins, São Paulo é uma das mais de 20 cidades que irão receber ativações de Natal do Boticário.

Além da capital Paulista, Uberlândia (MG), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP), Gramado (RS), Belém (PA), Palmas (TO), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), Curitiba (PR), Juazeiro do Norte (CE), Imperatriz (MA), Porto Velho (RO), Manaus (AM), Vitória da Conquista (BA) e Cuiabá (MT), também receberão ativações da marca.



Serviço

Jardim de Natal – Seja um Amor Presente

3, 10, 17 e 23 de dezembro de 2023

das 14h às 18h30

Shopping Cidade São Paulo | Av. Paulista, 1230, Bela Vista – São Paulo (SP)

