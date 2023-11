Adnews Celebrando os 40 anos de Chaves no Brasil, MIS Experience anuncia exposição inédita

Em homenagem aos 40 anos de estreia de um dos seriados de TV mais queridos do Brasil e de toda a América Latina, a capital paulista recebe, em janeiro de 2024, ‘Chaves: A Exposição’. A maior exposição sobre Chaves já realizada no mundo acontecerá no MIS Experience, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, e irá celebrar as quatro décadas de exibição do icônico programa de TV no Brasil, com a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos que fizeram parte da vida de milhões de espectadores.

Além de transportar os visitantes para dentro das séries Chaves e do herói Chapolin Colorado, a exposição, inédita no mundo, vai reunir um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra em São Paulo.

A vida e obra de seu criador, o escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também será contemplada. Já os cenários, serão detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única. Será possível “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, Casa do Seu Madruga, no segundo Pátio da Vila e conhecer, até mesmo, alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, como a “Sala da Bruxa do 71”, entre outros cenários famosos da série.

Os ingressos para ‘Chaves: A Exposição’ já estão a venda no site oficial. Às terças-feiras, a entrada é gratuita, o ingresso deve ser retirado, exclusivamente, na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita (sujeito à lotação).

‘Chaves: A Exposição’ é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, MIS Experience, Chespirito, Boldly e Deeplab Project, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A exposição conta com patrocínio das empresas Facchini , TCP, Adami e Safeeds, apoio de mídia UOL , Fórum Chaves e Omelete e apoio cultural do consulado do México e Hospital Pequeno Principe. O MIS Experience tem patrocínio institucional da B3 e John Deere e apoio institucional da Vivo . O apoio de mídia é da TV Cultura , JCDecaux e Folha de S.Paulo. O apoio operacional é da Telium, Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima e Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças.

Serviço

Chaves: A Exposição

a partir de 05 de janeiro de 2024

terça a sexta, domingo e feriados, das 10h às 20h, sábado, das 10h às 21h

MIS Experience | Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo (SP )

Compre seu ingresso no site oficial do evento (entrada gratuitas às terças-feiras)

