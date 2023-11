Enzo Souza* Natura leva amor e propósito aos presentes em campanha natalina

Em um conto protagonizado por boneco do cuco, Natura inspira transformar presentes em expressões de amor.

Em meio aos compromissos e rotina agitada do final de ano, por vezes, deixamos de colocar intenção e atenção na demonstração de afeto que um presente pode significar. Afinal, no ato de presentear conseguimos traduzir os agradecimentos e bons sentimentos que sentimos pela pessoa presenteada. Pensando nisso, a Natura , em parceria com a agência Africa Creative, lançou sua campanha deste Natal que provoca uma reflexão: “E se a gente transformasse em presente todo amor que a gente sente?”, estimulando as pessoas a saírem do automático e depositarem mais sentimento em cada presente.

O convite é feito por meio de um conto de Natal, uma história que se desenvolve em torno de um boneco e uma boneca, habitantes do interior de um relógio cuco de uma casa toda preparada para a grande noite de Natal. O boneco, tradicionalmente, entrega uma caixa para a boneca a cada batida do relógio. E então, quando o personagem nota um presente Natura sob a árvore de Natal, ele tem uma epifania em tornar o presente para a sua amada ainda mais especial. Ele se desprende das engrenagens do relógio e embarca em uma jornada, coletando elementos que representam o jeito único da Natura de fazer presentes, incluindo a responsabilidade com o meio ambiente e a valorização das relações humanas. Tudo isso transforma a caixa que ele carrega em um presente verdadeiramente especial e com propósito, colecionando os melhores sentimentos em forma de presente.

Confira o vídeo da campanha abaixo:

“Muitas vezes, na correria de fim de ano, não nos atentamos no verdadeiro significado que um presente pode ter. Mais do que um símbolo de afeto, colocamos como uma tarefa ou obrigação. Mas um presente pode ser carregado de significados, materializar e renovar o amor de uma pessoa para a outra. Neste Natal, a Natura materializa a essência da marca através de um conto de Natal. Nele, o personagem central sai em uma jornada para transformar seu presente em um presente especial, com mais significado, com mais amor. Assim fazemos os presentes na Natura: cuidando das relações com o outro ao mesmo tempo em que cuidamos da relação com o planeta em que vivemos”, comenta Erica Vieira, diretora global de Marketing de Presentes da Natura.

O filme foi ao ar no último sábado (25) durante a programação da televisão e continuará até dia 26 de dezembro, tanto na TV aberta quanto na paga. A campanha também marca presença especial no Domingão com Huck, da Globo , trazendo a reflexão sobre presentear com mais afeto, ao lado de convidados especiais. No TikTok , em um spin-off do filme, a jornada do boneco vai ser ampliada colocando em sua caixa, a cada semana até o Natal, diferentes elementos de vários lugares do Brasil. Enquanto, no Instagram, um game interativo permite que o usuário se transforme no boneco e colete diferentes itens em sua caixa para chegar ao seu presente perfeito. Nas redes sociais, creators e celebridades transformarão sentimentos em presentes em dinâmicas especiais.

“Nossos presentes serão tradução de amor em uma campanha 360º que vai encantar a audiência desde a televisão, tomar as ruas do Brasil com mídia externa, gerar conversa nas redes e potencializar nossa mensagem com influenciadores. Ainda contaremos com um espaço natalino e de experiência para o consumidor com a Casa Natal Natura no parque Villa-Lobos” explica Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação Brasil da Natura.

O conto não fica somente na TV e no digital. Ele também toma conta das ruas de diversas regiões do país com exposição de OOH em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, entre outras. No OOH, o que ganha destaque é a transformação do relógio de rua em um relógio cuco, com produção da empresa Bizsys, onde os personagens saem a cada “batida” do relógio. Também nas ruas, a capital de São Paulo receberá uma ativação exclusiva em um relógio cuco gigante, com loja pop-up e dinâmicas, no Parque Villa-Lobos entre os dias 25 de novembro a 17 de dezembro.

“Quando decidimos trazer um conto de Natal para a Natura, precisávamos de uma história cativante, simples e que tivesse, acima de tudo, personagens carismáticos, desses que você quer levar para casa. Nosso bonequinho do cuco foi construído a muitas mãos e foi ganhando vida num processo no qual todo detalhe conta. Trabalhar com animação requer tempo e muita paciência porque nada nasce pronto. Mas não poderíamos estar mais felizes com o resultado”, finaliza Sophie Schonburg, diretora de Criação Executiva da Africa Creative.

O filme foi dirigido por Pedro Becker (da Delicatessen), com animação e pós-produção coordenada por Cirilo Bonazzi (da Nash), e trilha desenvolvida pela Antfood.



The post Natura leva amor e propósito aos presentes em campanha natalina appeared first on ADNEWS .