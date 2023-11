Adnews Tchau, calor: brasileiros priorizam itens refrescantes na Black Friday, indica Google

Após semanas de temperaturas extremas em diversas partes do país, os brasileiros devem aproveitar as promoções da Black Friday para tentar se refrescar da melhor maneira possível. Somente nesta semana, produtos como ar-condicionados, climatizadores e ventiladores ficaram entre os dez termos mais clicados todos os dias no Google Shopping e ganharam destaque nas buscas no Google .

Além disso, outras categorias estão observando maior procura por produtos que tenham esse mesmo apelo. Na categoria ‘ Itens para Pets ’ , o tapete gelado foi o termo mais clicado ao longo desta semana, crescendo 25% de terça (21) para quarta-feira (22). Já em ‘ Cama, Mesa e Banho ’ , o cobertor de resfriamento foi o quarto produto mais clicado no período, assim como os cliques em desodorante, que cresceram 23%. Nas últimas 24 horas, as consultas por protetor solar aumentaram 32%. Outra curiosidade é o grande interesse do brasileiro por geradores de energia. De segunda (20) a terça-feira (21), o produto foi o terceiro mais clicado na categoria ‘ Casa & Construção ’ .

Confira os 10 termos mais clicados no Google Shopping de 20 a 22 de novembro:

O interesse por produtos para conviver com o calor intenso acompanha o aumento das buscas sobre as altas temperaturas no Brasil. De acordo com dados do Google, nunca se buscou tanto por calor no Brasil quanto neste ano. Nos últimos sete dias, as pesquisas pelo termo cresceram 520%, e além disso, aumentaram também as buscas por itens que não apenas amenizem a sensação térmica, mas também protejam dos efeitos da exposição ao sol.

“O Google é a plataforma onde os brasileiros buscam informações sobre produtos para comprar na Black Friday. E esse papel central da plataforma na vida das pessoas permite que tenhamos um termômetro sobre a intenção de compra. Neste ano, o contexto de altas temperaturas acelerou o interesse pelos produtos da categoria de ‘ Ar e Ventilação ’ , abrindo mais uma oportunidade para os varejistas”, afirma Gleidys Salvanha, diretora de Negócios para o Varejo do Google Brasil.

Interesse por Black Friday disparou em 2023

A Black Friday deve ser uma das mais movimentadas dos últimos anos. Dados internos do Google mostram que, nos últimos sete dias, as buscas pelo termo Black Friday estão 50% maiores do que no mesmo período de 2022. Isso acontece depois de um terceiro trimestre em que as pesquisas por Black Friday na plataforma alcançaram o recorde histórico em relação ao mesmo período em anos anteriores.

Além disso, um estudo do Google, encomendado para Offerwise , mostrou um cenário de maior otimismo dos consumidores para aproveitar as promoções que estão por vir. Os dados mostram que sete em cada dez consumidores acreditavam, em outubro, que sua situação financeira iria melhorar, um aumento de 23% em relação a 2022. Já um terço dos entrevistados disse que estava com menos da metade de seu orçamento comprometido (+8 p.p.) e apenas 16% estava com quase todo o orçamento comprometido (-10 p.p.). Em média, esses consumidores afirmaram que desejavam comprar quatro categorias. Entre as apontadas como mais desejadas, estão moda, beleza, eletrodomésticos e celulares, quase todas com maior intenção de compra do que no ano passado.

“Em linhas gerais, quando falamos de intenção de compra, alguns fatores chamam atenção: o cenário mais estável e perspectiva financeira favorável, bolso menos apertado e aumento das buscas pela maioria das categorias do Varejo, maior intenção de compra, e por fim, um consumidor mais maduro e consciente, buscando mais para fazer as melhores escolhas nesta Black Friday”, comenta Gleidys.

Os clássicos da Black Friday

Com a proximidade da Black Friday, as consultas por eletrodomésticos, eletroportáteis e telefonia começam a aumentar no Google no Brasil. Nesta quarta-feira (23), a maioria dos produtos mais clicados no Google Shopping são dessas categorias. Os iPhones 13 e 14 foram os dois termos que geraram mais cliques na plataforma, enquanto o iPhone 11 ficou em 8º lugar. Já as buscas pelo modelo Galaxy S23, da Samsung , cresceram mais de 300% em 24 horas.

Outro produto com crescimento de interesse no período foi a Air Fryer, com aumento de 76% nos cliques, sendo também o 3º termo mais clicado no Google Shopping. Na última segunda-feira, vale destacar que lava louças cresceu 143%, enquanto lava e seca e cafeteira aumentaram 127% e 91%, respectivamente.

Black da diversificação

Ainda que os eletrônicos sejam tradicionalmente os que mais atraem os consumidores nesta temporada de promoções, as buscas no Google mostram uma tendência de diversificação na cesta de compras do brasileiro para a data.

Categorias menos tradicionais, que já vinham crescendo ao longo do ano, estão acelerando na semana da Black Friday. Por exemplo, em Perfumaria e Cosméticos, cuja categoria já registra volume de buscas 13% maior neste ano, comparado a 2022, os cliques em niacinamida aumentaram 112% em 24 horas. Destaque ainda para os Suplementos, com aumento de buscas de 24% em relação ao ano passado, em que termos como whey protein (aumento de 49%), pré-treino (31%), maca peruana (aumento de 24%) e vitamina B12 (21% a mais) estão atraindo bastante atenção às vésperas da Black Friday.

Veja os produtos mais clicados por categoria no Google em 23 de novembro, às 10h:





Black Friday Room traz tendências em tempo real

Para ajudar empresas na Black Friday, o Google organiza todos os anos uma operação para monitorar as tendências de buscas por produtos em tempo real. Na Black Friday Room, estão concentrados uma grande quantidade de profissionais especializados para ajudar, em tempo real, empresas de todos os tamanhos em seus desafios de negócio durante este período de pico de demanda.

“Desenvolvemos dashboards que monitoram tendências de compra com base nas pesquisas dos brasileiros nas plataformas do Google, incluindo a Busca e o Google Shopping. Isso é fundamental para as empresas ajustarem suas estratégias de marketing em tempo real com base em insights sobre comportamento do consumidor e alcançarem os melhores resultados”, explica André Silva, gerente de Engenharia Comercial (gTech) do Google Brasil.

* Foto de capa: iStock

