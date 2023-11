Adnews Brinquedos ganham vida em nova campanha ‘Natal Sem Fome’

A nova campanha nacional ‘N atal Sem Fome ’ , da Ação da Cidadania em parceria com a Artplan , destaca a importância da solidariedade como o melhor presente neste Natal . O objetivo é sensibilizar doadores, empresas parceiras e a sociedade em geral para proporcionar um período festivo mais acolhedor e cheio de esperança. Confira o filme completo da campanha abaixo.

O filme publicitário retrata crianças observando brinquedos a caminho de suas casas, gerando momentos de alegria e emoção. O ápice da ação revela a transformação desses brinquedos em voluntários do Natal Sem Fome, responsáveis por entregarem kits de ceia para as famílias necessitadas.

Após quase seis anos de políticas públicas debilitadas, a fome voltou a assolar a população brasileira. Mesmo diante dos programas de renda básica do governo, o acesso a alimentos nutritivos e de qualidade ainda é um desafio para muitas famílias. Questões como o polêmico marco temporal e os embates sobre demarcação de territórios, juntamente com a crescente violência no campo e a ampla liberação de agrotóxicos têm agravado esse ciclo que já era preocupante.

“ O Natal sem Fome não é uma solução para a crise alimentar no Brasil, mas sim um chamado à conscientização da sociedade sobre esses problemas profundamente sérios ” , ressalta Rodrigo “ Kiko ” Afonso, diretor executivo da organização.

Já Marcello Noronha, diretor executivo de Criação da Artplan, comenta que “na essência do ‘ Natal Sem Fome ’ , reside a crença de que a questão da fome se sobrepõe a qualquer outra. Nessa iniciativa, evidenciamos isso usando brinquedos no lugar dos doadores como o grande símbolo do que realmente é o grande presente para quem mais precisa”.

As doações podem ser feitas no site oficial da campanha ou pelo Pix, com o e-mail doe@natalsemfome.org.br.

