Jéssica Bitencourt Reviravolta surpreendente traz Sam Altman de volta ao comando da OpenAI

O bom filho à casa torna, ainda que sob pressão. Esse foi o desfecho surpreendente da demissão de Sam Altman, CEO da OpenAI . Nesta quarta-feira (22), o mundo amanheceu com a notícia do retorno de Altman à empresa responsável pelo ChatGPT após intensas negociações e uma reorganização do conselho da empresa, movimentos motivados pela pressão dos funcionários da OpenAI.

Na última sexta-feira (17), o conselho da empresa anunciou a demissão do CEO alegando que ele não teria sido “franco em suas comunicações”, gerando perda de confiança por parte dos membros seniores. Mas, em uma reviravolta emocionante, a decisão provocou reações negativas dentro da OpenAI, incluindo a saída imediata do presidente Greg Brockman e a revolta de mais de 743 colaboradores, que representam 96% da força de trabalho total da empresa.

Em solidariedade à saída de Altman e Brockman, os funcionários divulgaram uma carta aberta nesta terça-feira (21) declarando que estavam dispostos a seguir os dirigentes, que migraram para a Microsoft , a menos que o conselho os reintegrasse à companhia e pedisse demissão imediatamente. A empresa criada por Bill Gates também chegou a afirmar que havia espaço para acomodar todos, o que provocaria um desmonte na OpenAI.

Com tanta pressão, o conselho não teve escolha e voltou atrás, anunciando o retorno de Altman. Cofundador da OpenAI e um dos principais nomes no desenvolvimento de inteligência artificial, o CEO fechou um acordo com a empresa que, a princípio, inclui a criação de um novo conselho de administração presidido por Bret Taylor, ex-copresidente-executivo da Salesforce, com a participação de Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos EUA, e Adam D’Angelo, CEO do Quora.

As três pessoas que estão deixando o conselho da empresa são o cientista-chefe da OpenAI, Ilya Sutskever, que assinou a carta da equipe pedindo o retorno de Altman; Tasha McCauley, empreendedora de tecnologia; e Helen Toner, diretora do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente da Universidade de Georgetown. Altman não recuperou seu assento no conselho, mas a reorganização pretende estabilizar a governança da OpenAI.

Em sua conta oficial no X (antigo Twitter), o CEO comemorou o retorno à empresa e declarou a intenção de fortalecer a parceria entre a OpenAI e a Microsoft, que ofereceu a ele a liderança de uma nova equipe de pesquisa avançada em IA, complicando ainda mais a situação.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

“A doro a OpenAI e tudo o que fiz nos últimos dias serviu para manter esta equipe e sua missão unidas. Quando decidi ingressar na MSFT (Microsoft) no domingo à noite, ficou claro que esse era o melhor caminho para mim e para a equipe. Com a nova diretoria e o apoio de Satya, estou ansioso para retornar à OpenAI e desenvolver nossa forte parceria com a MSFT. ”

Brockman também confirmou, em seu perfil oficial no X, que está retornando à OpenAI, com a legenda “ We are so back ” ( “ Estamos de volta ”, traduzido do inglês ) em uma selfie com colegas.

E a Microsoft nessa história?

A Microsoft é a maior investidora da OpenAI, e vinha pressionando a companhia pela reintegração de Altman. Na última segunda-feira (20), a gigante de tecnologia contratou Altman e Brockman, em uma medida interpretada por analistas como “ dando ao ex-CEO um papel de liderança de fato sobre seu antigo empregador ” .

O relacionamento com a Microsoft, cujas ações despencaram com o anúncio da demissão de Altman e voltaram a subir quando parecia que ele trabalharia diretamente para a empresa, continua sendo fundamental para a OpenAI. Embora a Microsoft não ocupe atualmente um assento no conselho, Taylor, Summers e D’Angelo vão examinar um novo e maior conselho para a OpenAI no qual a Microsoft deverá ter assento, segundo informações divulgadas pelo The Verge. O presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, também se manifestou em seu perfil no X sobre o retorno da dupla à OpenAI.



We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring… https://t.co/djO6Fuz6t9 — Satya Nadella (@satyanadella) November 22, 2023

“ Estamos encorajados com as mudanças no quadro da OpenAI. Acreditamos que este é um primeiro passo essencial no caminho para uma governança mais estável, bem informada e eficaz. Sam, Greg e eu conversamos e concordamos que eles têm um papel fundamental a desempenhar junto com a equipe de liderança da OAI para garantir que a empresa continue a prosperar e a desenvolver sua missão. Estamos ansiosos para desenvolver a nossa forte parceria e entregar o valor desta próxima geração de IA aos nossos clientes e parceiros. ”

Nem todas as perguntas foram respondidas

O retorno de Altman fará dele o quarto CEO da OpenAI em cinco dias! Ele foi inicialmente substituído por Mira Murati, diretora de Tecnologia da empresa, que assumiu como CEO interina antes do conselho contratar Emmett Shear, cofundador da plataforma de streaming Twitch , como sucessor temporário.

Na semana passada, após o anúncio da demissão, o conselho se recusou a fornecer detalhes sobre a que comunicações estava se referindo quando afirmou que Altman não estava sendo sincero o suficiente. Quando questionado, Shear negou que a saída do CEO estivesse ligada a preocupações com a segurança, em meio a temores mais amplos expressos por especialistas de que o desenvolvimento da IA ​​esteja muito rápido.

Mas, a turbulência dos últimos dias levantou questões sobre como um grupo de apenas quatro pessoas poderia tomar decisões que abalaram um negócio tecnológico multibilionário. Em parte, isso se deve à estrutura e ao propósito incomuns da OpenAI.

A empresa começou em 2015 como uma organização sem fins lucrativos (sim, uma ONG) que teria a missão de criar “uma inteligência artificial segura que beneficie toda a humanidade”. Seus objetivos não incluíam zelar pelos interesses dos acionistas ou maximizar receitas. Em 2019, a companhia adicionou uma subsidiária com fins lucrativos, mas o propósito permaneceu inalterado e o conselho da ONG permaneceu no comando.

A OpenAI vai conduzir uma investigação independente sobre a demissão de Altman e suas consequências, mas o mercado mundial ainda espera esclarecimentos sobre esse episódio.

* Com informações da BBC, Fast Company e The Guardian | Foto de capa: Justin Sullivan/The Verge

