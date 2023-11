Adnews PLACAR Negócios e Adnews se unem para falar sobre Marketing Esportivo

O programa Placar Negócios by Adnews, parceria do Adnews com a revista Placar , estreia nesta sexta-feira (17) às 19h, no YouTube. Se além de assistir esportes, você gosta das curiosidades do backstage , não pode perder esse bate- papo.

Voltado para os negócios e para o esporte, o programa aborda temas principalmente relacionados às marcas, receitas de patrocínio, marketing esportivo, contratações e muito mais. Com as apresentadoras Bianca Molina e Bruna Pavanni, Placar Negócios by Adnews vai ao ar toda sexta-feira, no canal oficial da Placar TV.

As mulheres estão ocupando cada vez mais cargos de liderança nas empresas, e pensando nisso, o programa, apesar de estar aberto para todos os estilos de convidados, prioriza porta-vozes mulheres e querem buscar cada vez mais mulheres que sejam líderes. Além disso, buscam marcas que tenham carinho com o esporte ou que estejam em transição para esse viés.

“Todo o time é muito apaixonado por esporte, respira muito esporte no dia a dia, então foi feito pensando nessa mistura. Eu, como apresentadora, apesar da minha formação de publicitária, sempre tive muita vontade de fazer e apresentar algo neste segmento. Foi um presente conseguir unir o marketing e o esporte, que também sou apaixonada”, disse Bruna Pavanni.

Nesta semana, a convidada é Roberta Zeiger, head de Marketing da Dream Factory , uma das principais plataformas de negócios, especializada em entretenimento ao vivo e que tem um DNA esportivo bem destacado. Inclusive, Dream Facrtory promove o Dream Tour , campeonato de surf com seis etapas, que percorre todo o litoral do Brasil, neste ano.

Roberta contou um pouco da sua relação com o esporte, destacou algumas experiências e junto com as apresentadoras, abordou temas como a presença das mulheres no esporte, relação com as marcas, entretenimento, eventos e negócios.

Placar Negócios by Adnews surge de um sonho antigo do Adnews em fazer algo ligado ao esporte e ao marketing. Daniel Rosa, CEO do Adnews, tinha a ideia, e a sua sócia Cathy Birle, pensou em algo focado nas mulheres, resultando em duas apresentadoras e convidadas majoritariamente mulheres.

“O programa é um projeto e sonho antigo, sempre pensei em falar sobre esportes e marketing esportivo. E conversando com a minha sócia, Cathy, pensamos em fazer algo diferente. Dessa forma, priorizamos esse lado mais feminino, com o ponto de vista das mulheres. Depois, o Gustavo Leme da Placar gostou da ideia, e assim surgiu o programa”, explicou o CEO do Adnews.

Não perca o bate-papo com Roberta Zeiger, hoje, às 19h no canal oficial da Placar TV !

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post PLACAR Negócios e Adnews se unem para falar sobre Marketing Esportivo appeared first on ADNEWS .