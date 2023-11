Enzo Souza* Em parceria com Alpine, Ryan Reynolds leva Deadpool para as pistas da Fórmula 1

O ator Ryan Reynolds , conhecido por interpretar o icônico anti-herói Deadpool , da Marvel , nos cinemas, levou seu personagem para além das telonas e dos quadrinhos ao estampar o capacete do piloto de Fórmula 1 Esteban Ocon, da Alpine, fabricante francesa de carros de corrida. Através da Maximum Effort Investments, Reynolds se uniu a outros grandes nomes do entretenimento, como Rob McElhenney ( ‘ Game of Thrones ’ ) e Michael B. Jordan ( ‘ Creed ’ ), formando uma equipe que investiu mais de € 200 milhões (aproximadamente R$ 1,06 bilhão) para adquirir 24% das ações da Alpine.

O novo design do capacete é uma homenagem ao uniforme do Deadpool, incorporando detalhes da máscara do mercenário tagarela, junto com os logotipos dos patrocinadores. Para celebrar essa versão especial, o próprio Ryan Reynolds pessoalmente presenteou Esteban Ocon com o capacete.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esteban Ocon (@estebanocon)

Entretanto, essa parceria pode ir além de um simples gesto de colaboração do ator com a escuderia. Há indícios de que a ação já possa fazer parte da estratégia de divulgação do próximo filme de Deadpool, programado para estrear em 26 de julho de 2024. No filme, os personagens Deadpool e Wolverine (interpretado por Hugh Jackman) deverão se unir para enfrentar uma ameaça maior, tendo que superar suas diferenças, um desafio especialmente difícil para o membro dos X-Men que não suporta a presença do anti-herói.

O próximo filme está sendo ansiosamente aguardado pelos fãs devido aos mistérios que o cercam, especialmente em relação à sua conexão com o universo dos Vingadores . Este será o primeiro longa-metragem centrado nos personagens da Fox dentro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), o qual compartilha o mesmo espaço de grandes heróis como Pantera Negra (Letitia Wright), Homem-Aranha (Tom Holland) e Capitã Marvel (Brie Larson).

Uma das particularidades marcantes é que este será o primeiro filme do MCU a receber a classificação indicativa para maiores de 18 anos. Isso confirma que, apesar da transição de estúdio e universo, o filme manterá a essência do personagem, que é o seu humor ácido e a violência gráfica.

* Foto de capa: Reprodução/Internet

