Adnews Meta permite que usuários removam conta no Threads, mas mantenham Instagram

O aplicativo Threads está passando por algumas mudanças. Entre elas, surgiu a novidade de que o app permitirá que os usuários excluam suas contas enquanto mantém a conta vinculada do Instagram .

Para se inscrever no aplicativo, que funciona de modo semelhante ao X (antigo Twitter ), é necessário ter uma conta no Instagram. Porém, havia reclamações dos usuários sobre ser impossível excluir o Threads sozinho, sem excluir a conta do Instagram. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, revelou a mudança em uma postagem no app de textos curtos da Meta .

Inicialmente tratado como um “ assassino do Twitter ” , Threads lutou para sustentar um crescimento recorde. Em outubro, o chefe da Meta, Mark Zuckerberg, revelou que três meses depois de seu lançamento, em julho deste ano, o aplicativo estava atraindo cerca de 100 milhões de usuários mensais, uma queda de mais da metade.

Quando Threads foi revelado ao mundo, foi visto como um desafiante direto de X, propriedade de Elon Musk. Mas, o app foi ao ar sem uma série de recursos, como busca e mensagens diretas, encontrados em plataformas rivais. A incapacidade de excluir totalmente uma conta sem excluir a conta associada do Instagram foi fortemente criticada.

Os usuários podiam desativar, mas não excluir sua conta Threads se quisessem manter seu perfil vinculado do Instagram.

O novo recurso estará acessível no menu de configurações, na seção ‘ Excluir ou desativar perfil ’ , segundo Mosseri postou no Threads.

“ Fomos claros com a Meta desde que o serviço Threads foi lançado. Dissemos que as pessoas deveriam poder excluir seus perfis e informações da conta, sem que isso tenha impacto em sua conta do Instagram ” , disse o órgão de vigilância da privacidade do Reino Unido, Information Commissioner’s Office (ICO), quando a Meta anunciou pela primeira vez que a mudança ocorreria, em setembro.

ICO alega estar satisfeito que as discussões tenham resultado em mudanças efetivas, acrescentando que as pessoas não deveriam ter que sacrificar o uso de um serviço para serem removidas de outro.

Também foi anunciado que os usuários do Threads, em breve, poderão cancelar o compartilhamento automático de postagens no Instagram e no Facebook. Embora esse recurso tenha permitido diretamente a Meta aumentar a conscientização sobre Threads entre os bilhões que estão presentes nessas plataformas, os especialistas dizem que o recurso era impopular entre muitos usuários.

* Com informações da BBC

