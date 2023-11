Adnews Batatinha frita 1, 2, 3! Burger King lança combo de Round 6 com experiências gamificadas

Após o sucesso da experiência Stranger Things em 2022, o Burger King está de volta em uma nova parceria com a Netflix . Desta vez, a colaboração é inspirada em um dos próximos título do catálogo do serviço de streaming , o reality show ‘ Round 6: O Desafio ’ , baseado no fenômeno global ‘ Round 6 ’ .

Os fãs da série e amantes do BK de todo o Brasil já podem desfrutar do sanduíche Whopper Round 6, da Batatinha 1 2 3 e do Sundae Gude, adquirindo-os separadamente ou pelos combos apresentados em embalagens colecionáveis que imitam as máscaras dos guardas da série, mas estas estão disponíveis apenas para os pedidos feitos nas lojas físicas.

Além disso, o Burger King transformou a unidade localizada no cruzamento da Av. Brigadeiro Luis Antonio com a Avenida Paulista , em São Paulo (SP), em uma verdadeira arena gamificada, em parceria com a agência DM9 . Os visitantes podem se arriscar no desafio do biscoito Dalgona ou tentar pegar um prêmio da franquia na máquina de garra, um desafio inédito criado especialmente para o reality show , que estreia no dia 22 de novembro na Netflix.

Confira abaixo o vídeo de apresentação do restaurante tematizado na Avenida Paulista.

Unidades do BK em outras cidades, como Campinas (SP), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ), também receberam uma ambientação especial.

E as novidades não param! Como o programa vai dar ao vencedor um prêmio de US$ 4,56 milhões (pouca coisa, né? *risos irônicos*), o BK está lançando uma promoção inédita, considerada a maior na história do programa de fidelidade da rede de fast food . Os consumidores concorrerão a 4,56 milhões de pontos no Clube BK!

A partir de 21 de novembro, clientes em todo o território nacional poderão participar da promoção a cada compra de um combo BK Round 6. Além disso, será possível resgatar um número da sorte por 100 pontos no Clube BK, aumentando as chances de participação na promoção.

Os combos BK Round 6 oferecem várias formas de montagem, combinando os produtos citados anteriormente. Além disso, alguns itens convidam os consumidores para desafios temáticos. Conheça abaixo os produtos de edição limitada:

Whopper Round 6

O novo sanduíche traz o sabor do churrasco sul-coreano para o clássico hambúrguer do BK. O Whopper Round 6 combina a carne grelhada exclusiva da rede com o molho agridoce Bulgogi, tradicional nos churrascos do país asiático. A embalagem apresenta formas geométricas que remetem ao icônico cartão de visita do jogo.

As batatas chegam em formatos de círculo, quadrado e triângulo, imitando as máscaras dos guardas de Round 6. A embalagem contém um QR Code que direciona para um jogo no aplicativo do Burger King. Ao participar, é possível ganhar cupons de desconto ou mais duas porções de batatas pequenas.

A nova sobremesa é composta por sorvete de baunilha, calda com pedaços de morango, bolinhas crocantes sabor chocolate (referência ao jogo de bolas de gude de Round 6) e uma casquinha de biju decorada, em alusão ao desafio do biscoito Dalgona. Um desafio é proposto: uma competição de par ou ímpar, em que o perdedor ganha as bolinhas do sundae do seu amigo. Além disso, há o desafio da Dalgona: quem consegue destacar a forma perfeita primeiro?

Prepare-se para uma experiência divertida (e um tanto quanto diferente da usual) com essa nova parceria!

* Foto de capa: Divulgação/Burger King

