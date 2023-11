Penalty e FPF se unem em ação emocionante para incentivar o futebol feminino

A Penalty e a Federação Paulista de Futebol (FPF) acabam de lançar uma campanha de incentivo ao futebol feminino. Intitulada ‘ Com que pé sua filha chuta? ’ , a ação foi pensada para gerar uma reflexão sobre o tema.

Pelas ruas de São Paulo (SP), alguns pais foram questionados sobre com qual pé o filho chutava a bola de futebol, e a resposta vinha de maneira quase imediata: direito, esquerdo ou os dois. Mas, quando perguntados sobre com qual pé a filha chutava, a resposta era demorada, e em algumas vezes, incerta.

Ao longo do vídeo da campanha, são mostrados relatos de pais que ensinaram as filhas a jogarem futebol, seguido da mensagem “Por mais mães e pais que incentivem as filhas e por mais meninas chutando uma bola”.

Por muito tempo, a ideia das mulheres jogarem futebol foi algo muito questionado e de difícil aceitação, e apesar da grande evolução do futebol feminino e das ações de incentivo, ainda há muitos impasses. Nas histórias de grandes jogadoras de futebol, vemos que a maioria recebeu apoio dos pais e familiares, mas essa não é a realidade de todas.

Muitas meninas tem talento e condições para jogar, mas sem o apoio dos pais, não conseguem praticar o esporte desde cedo. Por isso, a prática do futebol para meninas deve ser vista como uma diversão, como qualquer outro esporte e como as modalidades masculinas.

Marco na evolução do futebol feminino

A ação foi realizada a poucos dias da estreia da primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina, que acontecerá entre os dias 4 a 17 de dezembro e reunirá 16 equipes. Assim como na categoria masculina, a Penalty também será patrocinadora da primeira edição da Copinha Feminina, com inserções em backdrops e placas de publicidade, além de fornecer a bola oficial e o uniforme da arbitragem.

“O futebol masculino é muito forte no país, no entanto, quando o assunto são meninas jogando futebol, muitos empecilhos ainda são encontrados. Existe preconceito, receio e falta de incentivo. Com o vídeo e com as demais ações que temos feito, nosso objetivo é quebrar essas barreiras e mostrar que as mulheres devem sim ser incentivadas à prática do futebol”, acrescenta Bruno Martins, coordenador de Marketing da Penalty.