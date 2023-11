Adnews Nike renova com Vini Jr. e reforça compromisso com a luta antirracista

A Nike renovou o contrato com Vini Jr. até 2030, prometendo dar protagonismo ao atleta e apoiar as causas sociais defendidas por ele, como a luta contra o racismo. O jogador, que está desde 2013 com a marca, chegou a manifestar publicamente que estava sendo colocado de lado (ou “jogado para escanteio”, em uma linguagem futebolística) nas campanhas publicitárias recentes da marca.

O atacante do Real Madrid não se sentiu considerado pela Nike durante a campanha para a Copa do Mundo do Catar 2022, ficando de fora dos materiais de divulgação. O caso foi parar na esfera jurídica com a equipe de Vini Jr. buscando uma rescisão unilateral, o que quase chegou a acarretar na quebra do contrato milionário entre a marca e o jogador. Mas, o que começou como uma polêmica, terminou com a renovação da duradoura parceria.

De acordo com o The Athletic, além do novo contrato ser financeiramente mais vantajoso que o anterior, a Nike prometeu que o atacante terá um papel de destaque nas novas campanhas promocionais, equiparado aos outros grandes nomes da marca, como Kylian Mbappé e Marcus Rashford. O jogador celebrou a continuidade do patrocínio em suas redes sociais.

O portal também destacou que um dos fatores que contribuíram para essa reaproximação foi o forte apoio da Nike ao jogador em sua luta contra o racismo, algo com que Vini Jr. está enfrentando em diversos locais na Espanha, principalmente durante as partidas.

Ainda de acordo com o The Athletic, Vini Jr. agora contará com uma equipe interna na Nike dedicada a gerir as ações de marketing e o seu relacionamento com a empresa, que também apoiará as iniciativas sociais do jogador e lançará produtos exclusivos com seu nome.

* Com informações do MKT Esportivo | Foto de capa: Divulgação/Nike

