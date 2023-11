Adnews Microsoft restringe acessórios não licenciados para Xbox e gera polêmica com PCDs

A Microsoft acaba de dar um passo controverso no universo dos videogames. O Xbox , em anúncio recente, revelou uma nova política que só permite o reconhecimento de acessórios fabricados por corporações afiliadas à empresa fundada por Bill Gates ou por seus parceiros licenciados.

A proposta, que inicialmente buscava combater os problemas de trapaça que dispositivos USB como Brook Wingman e Cronus Zen geravam, deu luz a uma polêmica envolvendo pessoas com deficiência (PCDs). A AbleGamers Charity, uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, expressou preocupação com a medida, mencionando que os acessórios paralelos “ são indispensáveis no trabalho de adaptação de equipamentos de jogos para jogadores com deficiência ” . Isso se deve ao fato de que esses dispositivos também permitem a comunicação entre controles adaptados e consoles, traduzindo os comandos para a linguagem compreendida pelos videogames.

Entretanto, com a nova política, ao conectar o controle paralelo, ou seja, não autorizado ou licenciado, o console informará o erro 0x82d60002 e permitirá o uso do aparelho por apenas duas semanas. Após esse período, o acessório será bloqueado e aparecerá o erro 0x82d60003.

Ainda nesse polêmico comunicado, a Microsoft esclareceu que a medida não vai impactar os jogadores que utilizam o Xbox Adaptive Controller (XAC) e periféricos conectados às portas USB e de 3,5 mm dele, inclusive os dispositivos licenciados projetados para Xbox e listados na página do Hub de Acessórios.

“Os controles não autorizados não podem ser usados por meio do XAC. Estamos apenas dizendo que os joysticks e botões adaptativos que sempre funcionaram com o XAC, porque atenderam aos nossos requisitos de compatibilidade anteriormente, continuarão funcionando e não serão afetados”, comentou Kaitlyn Jones, gerente do Programa de Acessibilidade para Jogos do Xbox.

Para os jogadores brasileiros com deficiência, a situação, que já não era favorável, ficou ainda mais desafiadora com essa proibição, já que o Xbox Adaptive Controller não está disponível no Brasil.

Caso a Microsoft opte por seguir com essa decisão, mesmo após a repercussão negativa, é provável que diversos jogadores tenham que abandonar o Xbox pela falta de acessibilidade e acabem migrando diretamente para a concorrente PlayStation , da Sony . Isso porque o controle de acessibilidade do PlayStation 5 já está com lançamento confirmado para o dia 6 de dezembro no país.

* Com informações do NerdBunker

