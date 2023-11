Adnews Gastromotiva promove campanha de Natal para distribuir 20 mil refeições

A Gastromotiva , organização social focada no combate à fome e insegurança alimentar, acaba de lançar a campanha ‘ Natal que Transforma ’ para destacar o papel fundamental da comida em nossas vidas. A iniciativa pretende mostrar como a fome pode impedir a realização de sonhos e como as oportunidades são fundamentais para promover mobilidade social. Inclusive, através de seu pilar educacional, a organização oferece cursos gratuitos e de qualidade na área de alimentos e bebidas, com o objetivo de gerar transformações a longo prazo na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A meta ambiciosa da campanha é arrecadar recursos para distribuir 20 mil refeições. Para isso, a organização pede doações a partir de R$10, o valor necessário para fornecer uma quentinha saudável e balanceada. Essas refeições são preparadas seguindo uma metodologia própria de aproveitamento integral dos alimentos, contribuindo significativamente para combater o desperdício de comida.

A campanha será veiculada em mídias online e redes sociais, permanecendo ativa até o dia 26 de dezembro. Os interessados em contribuir podem acessar diretamente a página da campanha ou doar pelo Pix, utilizando o e-mail gastromotiva@gastromotiva.org.

“Nós convidamos mais uma vez as pessoas a olharem para a fome como um problema de toda a sociedade civil. Precisamos despertar um sentimento de coletividade e de busca por um futuro mais justo. Precisamos da colaboração de todos para podermos proporcionar refeições de qualidade e afeto para um número cada vez maior de pessoas”, comenta David Hertz.

Além disso, a Gastromotiva preparou um emocionante filme que apresenta depoimentos de alunos, ex-alunos e empreendedores sociais cujos negócios foram acelerados pela organização, convidando o público a refletir sobre como a comida pode ser um poderoso agente de transformação social.

“Na Gastromotiva, nós acreditamos que o que traz transformações a longo prazo são as oportunidades. Começamos o atendimento dos nossos beneficiários, muitas vezes, com a doação de quentinha e conseguimos, frequentemente, levar essas pessoas para os nossos cursos, para o mercado de trabalho”, finaliza Hertz.

Ao apoiar a campanha, você contribui com o impulsionamento de oportunidades e cria um impacto duradouro na vida das pessoas. Confira abaixo o filme completo e faça a sua doação.

