A Caravana Iluminada da Coca-Cola já está entre nós! A tradicional ação da companhia para a época natalina tem uma operação de 58 dias, com passagem por 70 cidades brasileiras e 38 paradas em pontos de venda parceiros.

Com cinco caminhões representando mensagens de Natal e momentos de consumo da Coca-Cola, a atração itinerante traz ambientes instagramáveis, ilusionismo, dois espaços de cenografia (sendo um deles a casa do Papai e da Mamãe Noel) e até mesmo ativações com inteligência artificial.

A agenda ESG da companhia também está presente na Caravana. Neste ano, a utilização de painéis de energia solar, a compensação de carbono e o uso de materiais recicláveis nos caminhões recebem destaque. Outro tópico importante é a condução dos veículos, que será feita exclusivamente por mulheres.

A Caravana segue a campanha “ Desperte o Papai Noel que Há em Você ”, tema escolhido pela companhia neste ano para transmitir a mensagem de que todos têm o poder de resgatar e fortalecer a magia do Natal, despertando a gentileza entre as pessoas.

“A Caravana Iluminada é uma ação muito representativa. Por meio dela, conseguimos nos aproximar das pessoas nos diversos locais em que atuamos. Dessa forma, a mensagem de positividade e o espírito natalino se fortalecem cada vez mais. Estão todos convidados para sentir a magia da nossa Caravana de Natal”, comenta Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Embora a iniciativa seja uma tradição somente da Coca-Cola, isso não impede que ela receba uma mãozinha, afinal, o espírito natalino é sobre espalhar gentileza e solidariedade. Nesse sentido, a ação está sendo viabilizada em conjunto com uma parceira de longa data da marca: a Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“A parceria entre Volkswagen Caminhões e Ônibus e Coca-Cola FEMSA Brasil não é recente. A fabricante foi um dos primeiros clientes a adquirirem o e-Delivery, caminhão VW 100% elétrico. E estamos felizes de agora poder participar de uma ação tão especial. Os caminhões VW Meteor, com toda sua robustez, são ideais para cruzar os sete estados brasileiros”, declara Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Com os caminhões equipados, resta saber os lugares por onde eles estarão espalhando o encanto natalino! A Caravana começou no Rio Grande do Sul, no dia 29 de outubro, e percorreu as cidades de Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Farroupilha, Caxias do Sul, Gramado, Canela, Esteio, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Porto Alegre. Em seguida, partiu para Santa Catarina, passando pelas cidades de Criciúma, Tubarão, São José, Florianópolis, Antonio Carlos, Biguaçu, Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville.

A atração chega ao estado de São Paulo nesta terça-feira (14). Confira abaixo a programação completa da Caravana de Natal Coca-Cola em todo o Brasil.

São Paulo

14/11 | São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul

15/11 | Osasco e Guarulhos

16/11 | Mogi das Cruzes

17/11 | São José dos Campos

18/11 | Cosmópolis e Americana

19/11 | Indaiatuba

20/11 | Sumaré

21/11 | Campinas

22/11 | Jundiaí

23 a 25/11 | São Paulo

05/12 | Cubatão e Praia Grande

06/12 | São Vicente e Santos

08/12 | Bauru

09/12 | Marília

10/12 | São José do Rio Preto

11/12 | Araçatuba

12/12 | Regente Feijó e Presidente Prudente

Minas Gerais

27/11 | Divinópolis

28/11 | Betim e Contagem

29/11 | Belo Horizonte

30/11 | Itabirito

01/12 | Juiz de Fora

Rio de Janeiro

02/12 | Teresópolis e Petrópolis

03/12 | Porto Real e Volta Redonda

Mato Grosso do Sul

14/12 | Campo Grande

15/12 | Dourados

Paraná

17/12 | Foz do Iguaçu

18/12 | Cascavel

19/12 | Maringá

20/12 | Cambé e Londrina

22/12 | Ponta Grossa

23/12 | Curitiba

Você também pode conferir a rota de cada município no site oficial da ação . Descobriu se ela vai passar na sua cidade? Com tantos destinos, a sugestão é anotar o local mais próximo de você e se preparar para saudar o Papai Noel e toda a equipe da Caravana, celebrando o espírito natalino e brindando com Coca-Cola!

* Foto de capa: Carlos Damasceno

