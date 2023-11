Adnews Google disponibiliza respostas geradas por IA direto na busca

Na última quarta-feira (8) o Google anunciou um novo recurso de inteligência artificial generativa que já está disponível para uso. Com a nova ferramenta, será possível pesquisar algo e receber um resumo em tópicos sobre o tema pesquisado.

Se for pesquisado “como ingressar em um time de basquete?”, a IA generativa na busca irá resumir, apresentando informações como: o processo de seleção; sugerir uma roupa adequada para jogar; indicar links de sites com possíveis respostas; e sugerir mais perguntas sobre o tema.

A ferramenta pode ser acessada por meio do ‘Search Labs’, programa onde as pessoas podem testar e experimentar novas tecnologias e recursos da busca, além de compartilhar feedback, para que os usuários possam reportar mal-funcionamentos ou mau uso da tecnologia .

Como ainda está em fase de experimento, o Search Generative Experience (SGE) , tecnologia responsável por cruzar os resultados do buscador e criar um texto generativo para o usuário, depende muito do feedback do usuário para a otimização das respostas no futuro. Por isso, o Google ressalta que alguns temas considerados sensíveis, como perguntas de cunho sexual ou questões de saúde, não terão um resumo gerado pela IA.

No último mês, Google apresentou novos avanços em suas ferramentas para geração de imagens, com o aprimoramento do SGE, que também passam por políticas de filtragem e impõe restrições para usuários abaixo de 18 anos, com o intuito de impedir criação de imagens que possam ser prejudiciais, enganosas ou explícitas.

O SGE pode gerar diversas imagens, sejam elas desenhos, fotos ou pinturas, simplesmente ao introduzir um prompt específico. As imagens são apresentadas diretamente na interface conversacional do SGE, permitindo aos usuários baixá-las no formato png ou ajustar o prompt para criar um novo conjunto de imagens.

Com opções que permitem aos usuários ajustar a extensão e o tom dos textos, o SGE promete não só melhorar as buscas, mas também facilitar a redação e personalização de textos diversos. Os recursos, geração de imagens e assistência à redação, já estão disponíveis para uma parte dos usuários do SGE.

SGE e suas utilidades

Diferente do Bard , o SGE do Google é baseado em uma variedade de modelos de linguagens, como uma versão avançada do MUM e modelos recentes do PaLM 2. Enquanto o primeiro é uma IA generativa disponível em chatbot, a SGE é uma ferramenta de IA generativa disponível na seção de busca do Google, e que pode ser habilitada pelo Search Labs.

A nova experiência proporciona:

Resumos gerados por IA para ter uma visão geral sobre o tópico pesquisado;

Modo conversacional para explorar informações durante uma pesquisa, sendo possível obter uma resposta instantânea gerada por IA, com links para diversas fontes na web;

Perguntas prontas para aprofundar sobre o tema pesquisado, além de destaques para as fontes das informações;

Geração de imagens.

Para ativar o SGE no Search Labs é necessário buscar o ícone de tubo de ensaio no desktop Chrome ou no aplicativo do Google. Além disso no site oficial do Search Labs há instruções de como utilizar a ferramenta.

