Enzo Souza* Cinema e culinária se misturam na São Paulo Food Film Festival

De filmes clássicos a estreias, o São Paulo Food Film Festival oferece degustações de pratos icônicos e aborda temas como fome e desperdício.

Quem nunca ficou encantado por algum apetitoso prato de algum filme? Como as mil e uma invenções de chocolates de Willy Wonka em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, mostrando ao público que a sétima arte sempre esteve acompanhada de uma boa comida. Pensando nisso, a 2ª edição do São Paulo Food Film Festival acontece de forma totalmente gratuita do dia 09 a 19 de novembro, na Cinemateca Brasileira , com mais de 30 filmes, exposições fotográficas, debates, shows, aulas e, é claro, degustações de pratos inesquecíveis do cinema. Um recorte da programação estará disponível online para todo Brasil, com 16 títulos na plataforma da SpcinePlay.

No evento serão exibidos filmes clássicos, como “Morango e Chocolate”, dirigido por Juan Carlos Tabio e Tomás Gutiérrez Alea, acompanhado de uma degustação de sorvete de morango com chocolate. Outro título que será transmitido é “Mulheres à beira de um ataque de nervos”, de Pedro Almodóvar, seguido de gazpachos.

E não poderia faltar atrações para o público infantil, que contará com a exibição de filmes como o já citado “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, além de “A Dama e o Vagabundo” e “A Princesa e o Sapo” (será que teremos as famosas Tostadas da Tiana? Aqui no Adnews ficamos aguados só de imaginar).

Além de divertir o público e aquecer o coração das pessoas com pratos e filmes clássicos, o festival também apela para uma programação com um viés de conscientização quanto à fome e o desperdício por meio de filmes como “Os Catadores e Eu”, de Agnès Varda, e “O Poço”, de Galder Gazteli-Urrutia.

E para expandir os horizontes dos especta/degustadores, o São Paulo Food Film Festival também será palco de estreias, como o documentário “Blind Ambition” que aborda a história de quatro pessoas refugiadas do Zimbabwe que se tornam os melhores sommeliers de vinho da África do Sul (com direito a degustação de vinhos após a sessão). Já o filme “Solo Comum” discute os sistemas alimentares contemporâneos e modelos alternativos de agricultura regenerativa. Por fim, serão exibidos os filmes “Em Busca da Estrela”, com degustação de pizza, “Lambic”, com degustação de cervejas, e “Viciados em Pimenta”.

Como aproveitar o festival

No local, os ingressos são liberados com uma hora de antecedência de cada sessão, não podendo reservar. O mesmo acontece para participar de cada uma das Aulas Show, sendo necessária a apresentação do ingresso para realizar a inscrição com os monitores.

Confira a programação completa da primeira semana do São Paulo Food Film Festival abaixo:

View this post on Instagram A post shared by SÃO PAULO FOOD FILM FEST (@spfoodfilmfest)

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens 💜

The post Cinema e culinária se misturam na São Paulo Food Film Festival appeared first on ADNEWS .