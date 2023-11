Adnews Cacildis comemora 10 anos com samba inédito e latas musicais

Cacildis também celebra a tradição do samba e a influência de Mussum no festival Mondial de la Bière 2023, no Piee Mauá, no Rio de Janeiro.

Para celebrar os dez anos da cerveja Cacildis, o Grupo Petrópolis, voltou para as origens da marca e criou um novo samba, composto por Neném Chama, Dinho Luz, Nélio Jr e gravado pelo cantor Mumuzinho exclusivamente para a ocasião. A música “Um Brinde à Vida”, que celebra a amizade, o amor, a felicidade e a paz, já está disponível no Spotify.

Confira abaixo uma prévia da música:

View this post on Instagram A post shared by Cerveja Cacildis (@cervejacacildis)

“O bom-humor e o samba, que sempre foram marcas-registradas da Cacildis e do próprio Mussum, guiam as ações em comemoração à primeira década da cerveja”, afirma Ariane Oliveira, gerente de Conteúdo da Marca Cacildis no Grupo Petrópolis.

Além da música, a Cacildis criou uma série de latas especiais especiais que transformam elas em instrumentos musicais típicos do samba, como o Reco-Reco, Tantan, Tamborim, Chocalho e Afoxé.

“A cerveja sempre esteve e está presente em toda roda de samba, então, só a Cacildis, que tem o sambista Mussum no seu rótulo, poderia criar um samba por meio das suas cervejas”, afirma Gabriel Carletti, diretor de Criação da VMLY&R.

A ação “Cacildis – 10 Anos que Deram Samba” homenageia o ritmo que faz parte da história da cerveja Cacildis e, é claro, do próprio Mussum, grande inspiração para a marca, que foi líder do grupo Originais do Samba, além de diretor de harmonia da Estação Primeira de Mangueira. As comemorações contarão com a participação dos atores Ailton Graça e Yuri Marçal, que interpretam Mussum em diferentes fases da vida no premiado filme de Silvio Guindane. Os cantores Mumuzinho, Thais Macedo e Loh, o ator e humorista Julio de Sá, além do filho de Mussum e criador da Cacildis, Sandro Gomes, tocarão sambas utilizando os instrumentos criados com as latas de Cacildis.

Para quem pensa que as celebrações pararam por aí, está enganado. A comemoração dos 10 anos de Cacildis começaram no festival Mondial de la Bière 2023, realizado este mês no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, onde a Cervejaria Petrópolis esteve presente no espaço “Cacildolândia – A Praça do Mussum”. A ativação com cerca de 1.700 m² reproduziu uma praça à beira da Baía de Guanabara, proporcionando um ambiente com um palco onde se apresentaram nomes como Renato da Rocinha, Mumuzinho, Thaís Macedo e Bom Gosto, além do Baile Black Bom agitou o lugar e fez todos dançarem.

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens 💜

The post Cacildis comemora 10 anos com samba inédito e latas musicais appeared first on ADNEWS .