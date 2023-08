Adnews Tinder atrai anunciantes que desejam se conectar diretamente com o público

O Tinder , aplicativo de namoro mais popular do mundo, tem se destacado na busca por anunciantes especialmente em datas significativas para os solteiros, como o Dia do Solteiro, comemorado nesta terça-feira (15) no Brasil.

Nessa ocasião, marcas de diversos setores, incluindo beleza, moda, varejo, alimentos e bebidas, utilizam a publicidade no app para se aproximar de seu público-alvo. A plataforma oferece alcance, segmentação e criatividade, se tornando uma escolha atrativa para os anunciantes.

A expectativa para os anúncios deste ano é otimista. Maria Fernanda Bismarchi, Tinder ADs Sales Director & Partner Manager LATAM da US Media , parceira exclusiva de mídia do aplicativo de relacionamentos no país, destaca o ambiente positivo de investimento em publicidade no mundo digital em 2023.

“Temos um cenário positivo para investimento em publicidade neste ano, especialmente no mundo digital. O aplicativo oferece uma conexão extremamente próxima entre as marcas e seus membros por meio de formatos de mídia desenvolvidos exclusivamente para esse universo, já que os anúncios no Tinder não podem atrapalhar a experiência do membro: tudo é cuidadosamente selecionado com base no interesse do público. A marca realmente prioriza a qualidade dos anúncios e sua relevância na vida dos usuários ” , explica.

A plataforma oferece anúncios interativos que se encaixam perfeitamente no ambiente do aplicativo. A lógica é manter os usuários no fluxo do Tinder, adaptando os formatos de publicidade à plataforma como se fossem perfis, para que os membros possam dar match com suas marcas favoritas. Um exemplo recente foi a campanha da B3 , que promoveu visitas a institutos de arte por meio de perfis inspirados em artistas como Van Gogh e Frida Kahlo. Ao dar match com um desses perfis, os membros eram impactados pela mensagem publicitária da marca.

Essa abordagem permite que as marcas alcancem os usuários de forma envolvente e relevante, criando interações diretas sem interromper a experiência do usuário. E você, daria match ?

Quem deu match, se deu bem!

Na campanha realizada no ano passado, em uma grande parceria com o Rappi , o app promoveu uma ação interativa que presenteou alguns solteiros com um mês de Rappi Prime, serviço que oferece benefícios exclusivos dentro da plataforma de entregas. Para isso, os usuários tinham que dar match com perfis criados pela marca.

