Esportes da Sorte renova parceria com o Paulistão para 2024

O Campeonato Paulista de Futebol, mais conhecido como Paulistão, confirmou nesta quarta-feira (16) a renovação de um importante parceiro para a edição de 2024. A marca de apostas Esportes da Sorte fechou acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para ser patrocinadora do campeonato no próximo ano e terá direito a propriedades exclusivas da competição.

Com uma série de inovações no acordo, a marca vai ganhar acesso exclusivo à super propriedade de Substituição, adquirindo uma plataforma única para exibição de marca em todas as transmissões nos diversos detentores de direitos do Campeonato Paulista. Grande parte das entregas só foi possível porque a FPF controla a produção dos jogos e todas as propriedades de arena de forma integrada, seguindo as principais competições internacionais.

A Esportes da Sorte já viveu a experiência de patrocinar o Paulistão na temporada passada, e tomou a decisão de renovar a parceria para 2024.

“ Estamos empolgados em continuar nossa jornada com a Esportes da Sorte como nosso patrocinador para o Paulistão 2024. Nossa parceria tem sido marcada por resultados excepcionais e inovação conjunta. A inclusão da super propriedade de Substituição abrirá novos horizontes na maneira como os patrocinadores podem se envolver com nossa audiência apaixonada ” , avalia Bernardo Itri, vice-presidente executivo de Marketing da Federação Paulista de Futebol.

O acordo entre o Paulistão e a Esportes da Sorte promete não apenas fortalecer os laços entre a marca e o esporte, mas também elevar a experiência dos torcedores a novos patamares de engajamento e interação, como espera Ícaro Quintero, COO da marca.

“ O Paulistão é o principal campeonato de futebol no Brasil de janeiro a abril, e uma vitrine única para nossa marca e seus valores. Estamos felizes em firmar essa parceria pelo segundo ano consecutivo. Temos acompanhado de perto o crescimento do Campeonato Paulista, e queremos estar juntos como parceiros nesse processo ” , finaliza.

