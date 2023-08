Adnews Com apoio do TikTok, AfroGames leva jovens brasileiros para evento na Alemanha

O TikTok está viabilizando a ida de cinco jovens do projeto AfroGames , primeiro e único centro de formação de atletas de e-Sports em favelas, para a Alemanha! O grupo vai participar da Gamescom , a maior feira de games do mundo, que será realizada de 23 a 27 de agosto, na cidade de Colônia. Com idades entre 18 e 25 anos, Renan Macedo, Márcio Corrêa, Caio Luiz Mendes, Maria Luiza dos Santos e Maria Luiza do Nascimento Santos, moradores de Vigário Geral, Complexo da Maré e outras comunidades do Rio de Janeiro, foram convidados pela Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Games (Abragames) para representar a delegação brasileira no evento, que vai homenagear o Brasil na edição deste ano.

Durante a feira, os jovens terão várias atribuições e vão estar conectados às principais novidades do universo dos games . No dia 24, eles participam do painel exclusivo da Abragames no palco principal do pavilhão de exposições, onde será apresentado o AfroGames, reconhecido como o maior projeto ESG de games no Brasil. Eles vão contar como a iniciativa de inclusão social mudou suas vidas, contribuindo, inclusive, para que pudessem ter uma carreira. Alguns deles já desenvolvem programas de jogos e participam de campeonatos internacionais. Nos demais dias, os jovens estarão no estande do Brasil, mostrando também algumas habilidades e estratégias em jogos eletrônicos, como League of Legends, Fortnite, Free Fire e Valorant.

A viagem internacional, que para todos eles, representa a realização de um sonho possível graças ao AfroGames, também contará com um acontecimento importante: o lançamento do squad ‘ TikTok AfroGames ’ de diversidade e inclusão. Por meio de uma parceria entre a plataforma e o projeto, os jovens vão produzir conteúdo para o TikTok por pelo menos um ano, com ênfase em diversidade, inclusão e combate à desinformação. Para a ação, eles receberão uma bolsa para se desenvolverem enquanto jogadores e criadores de conteúdo.

“ Quando começamos esse projeto de inclusão digital inédito no mundo, em 2019, tínhamos algumas metas, mas não esperávamos que conseguiríamos crescer tão rápido e sermos considerados o maior projeto ESG de games no Brasil. Queremos ampliar o AfroGames para outras favelas do Rio e abrir a nossa primeira unidade em São Paulo. Hoje estamos presentes em quatro comunidades do Rio, e atendemos mais de 800 alunos ao longo desses anos. Até 2024, queremos chegar a 1 mil jovens. Nosso objetivo é transformar as favelas em um grande centro de talentos em games e programação. Nossa previsão também é fechar 2023 com 3.970 horas de cursos e mais de 1.625 horas de inglês”, ressalta o diretor executivo do AfroGames, Ricardo Chantilly.

De acordo com Handemba Mutana, líder do TikTok for Good no Brasil, a parceria com o projeto já existe há algum tempo e contempla diversas ações. A principal delas é que os jovens possam aprender cada vez mais.

“Buscamos ajudar na capacitação deles por meio de workshops sobre boas práticas e estratégia de conteúdo”, explica Mutana.

Referência no Brasil e no exterior, o projeto é a única iniciativa inclusiva no mundo a capacitar e profissionalizar jovens para atuar e competir em esportes eletrônicos, promovendo a diversidade, a transformação social e a geração de renda. Criado em 2019, por meio de uma parceria entre o Grupo Cultural AfroReggae e a Chantilly Produções, o projeto atende hoje 500 jovens das comunidades de Vigário Geral, do Morro do Timbau e da Nova Holanda (que fazem parte do Complexo da Maré) e do Morro do Estado (em Niterói), e oferece cursos técnicos em e-Sports (com os jogos Fornite, Free Fire, Valorant e League Of Legends) e Desenvolvimento de Jogos (Programação e Produção de Trilha Sonora para games), além de aulas de inglês.

Os jogadores profissionais também recebem uma bolsa no valor de um salário mínimo pelo projeto, e cumprem uma carga semanal de estudos de 20 horas, que também envolve treino técnico da sua modalidade, acompanhamento psicológico e preparação física.

Para 2024, a meta é ampliar o projeto para comunidades de São Gonçalo e de São Paulo, formando cada vez mais profissionais para atuar na indústria dos games , usando a cultura, o esporte e o lazer como ferramentas de bem social para um público com pouco ou nenhum acesso ao universo digital, promovendo ainda mais transformação e inserção. Atualmente, o AfroGames conta com o patrocínio da Ambev (Fusion), IHS Towers , Enel e Governo do Estado do Rio de Janeiro , além do apoio do Grupo Globo e das empresas Gol , Player 1 , HyperX , Kingston , DT3 e Warrior , além do próprio TikTok.

Sobre o cenário dos games no Brasil, Rodrigo Terra, presidente da Abragames, afirma que a indústria brasileira vem crescendo e conquistando grandes reconhecimentos internacionais.

“Este é um momento histórico para o Brasil, que tem apresentado resultados incríveis. A homenagem da Gamescom coroa todo o trabalho que vem sendo feito pelos estúdios e profissionais brasileiros”, destaca.

Para os jovens do AfroGames, a oportunidade de vivenciar esta realidade é única.

“O AfroGames tem realizado meus maiores sonhos, como este de viajar para fora do Brasil. Estou muito feliz pelas novas oportunidades de participar da Gamescom e ser embaixador do TikTok”, afirma Renan Macedo de Farias, primeiro jogador profissional de Fortnite do AfroGames, que hoje também é criador de conteúdo.

Para meninas como Maria Luiza do Nascimento Santos, que se destaca no time profissional do projeto, o mundo dos esportes eletrônicos apresenta possibilidades que antigamente seriam impensadas, já que a tecnologia era uma área predominantemente masculina. E o projeto, segundo ela, é um canal para mostrar o seu e o talento de outras meninas, e também meninos, ao mundo.

“É muito importante e especial para mim estar participando desse evento, que eu só poderia acompanhar de longe. Desde que entrei no AfroGames, consegui me conectar e estar presente em lugares incríveis. Espero poder mostrar ao mundo todo o talento presente nas favelas ” , conta.

Este ano, o AfroReggae completou 30 anos de existência, com a missão de promover a inclusão e a justiça social por meio da arte, da cultura afro-brasileira e da educação.

“Temos como um dos principais objetivos despertar potencialidades artísticas de jovens das camadas populares. A iniciativa aumenta a autoestima dos moradores de favelas, além de gerar renda, afastando-os da influência do tráfico”, ressalta William Reis, coordenador executivo do grupo.

Acompanhe a gente no Instagram , LinkedIn e Threads . Adnews, onde as transformações acontecem.

The post Com apoio do TikTok, AfroGames leva jovens brasileiros para evento na Alemanha appeared first on ADNEWS .