Zuckerberg acusa Musk de “não estar falando sério” sobre luta na jaula

O duelo entre os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg parece estar perdendo força, com Zuckerberg afirmando que Musk “ não está falando sério ” sobre a luta e que é hora de seguir em frente. Com isso, os fãs que esperavam assistir os gigantes da tecnologia se enfrentando no octógono acordaram mais tristes nesta segunda-feira (14).

A tour do confronto entre os donos da Meta e do ex- Twitter (atual X) começou com provocações nas redes sociais em junho deste ano, quando Musk sugeriu uma luta entre eles em uma jaula. Apesar do alvoroço da mídia e das trocas de farpas, até agora eles não conseguiram concordar em uma data definitiva para o embate, se é que isso está mesmo sendo conversado.

Em uma publicação no Threads, sua plataforma de mídia social focada em textos, Zuckerberg revelou que havia oferecido a Musk um “ encontro de verdade ” , mas o empresário rival deu desculpas. Enquanto isso, Musk sugeriu neste domingo (13) em sua rede social que estaria disposto a lutar hoje.

A rivalidade entre os bilionários foi agravada pelo lançamento do Threads, aplicativo de mensagens concorrente do X, que aconteceu em julho e atraiu mais de 100 milhões de pessoas em menos de uma semana, embora esse número tenha diminuído desde então. Já o X ainda mantém uma base de cerca de 350 milhões de usuários.

Zuckerberg teria proposto uma data para a luta, mas a situação se complicou quando o ministro da Cultura da Itália sugeriu que o confronto fosse realizado no país como um evento de caridade, com especulações sobre a utilização do Coliseu como palco, e se deteriorou mais ainda quando Musk propôs um treinamento no quintal de Zuckerberg.

Agora, Zuckerberg parece estar encerrando a questão, afirmando que Musk precisa levar a sério a escolha de uma data e a organização de um evento oficial, ou é hora de seguir em frente. Musk, por sua vez, chamou Zuckerberg de “frango ” e continuou a troca de farpas.

Seja qual for o resultado, essa tour certamente trouxe uma dose incomum de entretenimento para o mundo da tecnologia e da mídia. Será que teremos próximos capítulos? A equipe do Adnews segue acompanhando.

* Com informações da BBC

