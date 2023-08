Adnews Campanha da Disney pretende conectar público com valores das Princesas

É #GirlPower que fala? A Disney acaba de anunciar a campanha ‘ Momento Disney Princesa ’ , que será realizada até o final de agosto em várias plataformas. A campanha convida o público a se conectar com as histórias das princesas da Disney e se inspirar nos valores que elas representam, como coragem, determinação, bondade e superação.

No planejamento estão estreias, conteúdo especial no Disney+ e nas plataformas digitais da Disney, programação temática no Disney Channel, experiências ao vivo e produtos em lojas físicas e digitais.

Lançamentos inspiradores no Disney+

A celebração do ‘ Momento Disney Princesa ’ no streaming contará com a estreia de ‘ LEGO Disney Princesa: Aventura no Castelo ’, que entra no catálogo nesta sexta-feira (18) , exclusivamente na plataforma. O especial animado vai reunir Tiana, Moana, Branca de Neve, Rapunzel e Ariel em um castelo misterioso, onde elas terão que resolver desafios ocultos para salvar seus reinos. Inclusive, os fãs também podem adquirir o Grande Castelo de Aventuras da LEGO para recriar essa emocionante história em casa. Confira o trailer completo abaixo.

Adulto também pode assistir, viu? Aliás, para os amantes da versão vintage da Disney, uma versão restaurada de ‘Cinderela’ , clássico animado de 1950, chegará ao Disney+ no próximo dia 25. Além de fazer parte do ‘ Momento Disney Princesa ’, o lançamento acontece no contexto de Disney100, celebração global pelo 100º aniversário da The Walt Disney Company . Pela primeira vez, a animação poderá ser vista em streaming e em 4K, e é resultado de anos de trabalho por parte da equipe de Restauração e Preservação dos Estúdios Walt Disney, trabalhando em estreita colaboração com os principais nomes do Walt Disney Animation Studios.



Além dessas duas grandes estreias, o serviço de streaming conta, durante todo o mês, com uma seção destacada que reúne filmes, especiais e séries estreladas pelas Princesas Disney. Prepara o balde de pipoca!

Novas histórias das princesas no YouTube

No canal Disney Brasil no YouTube, serão lançados curtas das Princesas Disney, apresentando novas perspectivas das histórias clássicas. Os curtas vão estrear semanalmente durante o mês, focando em temas como independência, tradições e vínculos de amor e amizade. Alguns já estão disponíveis no canal para você se apaixonar, vem conferir abaixo.



Princesas protagonistas no Disney Channel

No Disney Channel, haverá programação temática, incluindo maratonas de séries como ‘ As Aventuras Enroladas da Rapunzel ’ , ‘ Elena de Avalor ’ , ‘ Princesinha Sofia ’ , ‘ Enrolados: A Série ’ e ‘ A Hora Surpresa ’ . Além dessas novas histórias, o público também pode desfrutar da série de vídeos ‘ Descobrindo Princesas em sinais internacionais ’ no YouTube, em que as histórias de todas as Princesas Disney são contadas acompanhadas por Linguagem de Sinais, deixando claro que todos podem conhecer e se identificar com os enredos e personagens. Confira um dos vídeos abaixo, que conta a história do clássico ‘A Bela e a Fera’.

E tem mais. As celebrações vão continuar durante o mês de setembro, com a estreia de ‘ O Maravilhoso Mundo das Músicas do Disney Junior ’ , uma série de curtas musicais que, com animação reimaginada, convida crianças em idade pré-escolar a cantar junto com suas famílias as canções mais icônicas e queridas da Disney.

Experiências ao vivo e produtos

A campanha se estenderá das telinhas aos palcos do Brasil com ‘ Disney Princesa: O Espetáculo ’ , um show ao vivo que vai apresentar canções clássicas das Princesas em várias cidades, começando por São Paulo (SP). Patrocinado pela Bradesco Seguros , o espetáculo estreia neste sábado (19) no Teatro Opus Frei Caneca, na Consolação, em temporada que segue até o dia 3 de setembro e contará também com seções acessíveis.

Além disso, produtos relacionados às Princesas Disney e à franquia Frozen serão disponibilizados nas lojas físicas e digitais da marca. A Disney convida todos a participarem da campanha ‘ Momento Disney Princesa ’ nas redes sociais, usando a hashtag #MomentoDisneyPrincesa, como uma oportunidade para os fãs de todas as idades se envolverem com as histórias de maneira única e emocionante.

Serviço

Disney Princesa: O Espetáculo

19 de agosto a 03 de setembro de 2023

Teatro Opus Frei Caneca | Rua Frei Caneca, 569, Consolação – São Paulo (SP)

Compre seu ingresso no site oficial do evento

