Incrementando sanduíches clássicos, Burger King lança festival de “cair o queijo”

O Burger King chega com uma novidade imperdível para os amantes do queijo cheddar. A rede acaba de lançar o festival ‘Viaje no Cheddar’, que oferece quatro opções com o molho sabor cheddar.

Para quem era fã do antigo Cheddar Duplo, o lanche volta em duas versões: o Cheddar Duplo Bacon, com cubos de bacon, e o Cheddar Duplo Crispy, com cebola crispy no sanduíche. Além dessas novas opções, o BK também turbinou o clássico Whopper Rodeio, que agora recebe o molho sabor queijo cheddar , e vira o Whopper Rodeio Cheddar. Para completar, o famoso Mega Stacker Cheddar 2.0 também participa do festival.

Os sanduíches estão disponíveis em todos os restaurantes da rede de fast food no Brasil. O combo do novo Cheddar Duplo Bacon sai a partir de R$32,90, e sua versão Crispy, por R$31,90, com o cupom do aplicativo. Já o combo do Whopper Rodeio Cheddar está disponível a partir de R$34,90, e o combo Mega Stacker Cheddar 2.0, a partir de R$39,90, também com cupom de desconto.

O festival ‘Viaje no Cheddar’ tem duração limitada, e os lançamentos também estão disponíveis no BK Delivery e no BK Drive. O Burger King é uma das maiores operações de fast food do Brasil, presente em todos os estados do país. Com mais de 850 estabelecimentos, entre lojas próprias e franqueadas, a marca foi considerada uma das mais criativas do mundo por três anos consecutivos em Cannes.

