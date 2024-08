Reprodução: Nora Murphy Cerca de quatro mulheres se revezavam diariamente para mostrar a amamentação a orangotango

Algumas mães irlandesas começaram a ir até o Zoológico de Dublin, capital da Irlanda, para demonstrar pessoalmente aos orangotangos como era amamentar, já que a mamãe dos macacos estava tendo dificuldades de alimentar seus filhotes.

Segundo as autoridades do zoológico , o movimento de demonstração da amamentação começou antes da orangotango Majur, de 19 anos, dar à luz a um filhote no dia 31 de julho.

Mujur deu à luz em 2019 e 2022, mas ambos os bebês acabaram morrendo quando ela não "conseguiu as qualidades maternas necessárias". Por isso, desta vez, algo diferente foi tentado.

A ideia partiu do zoológico, que antes do nascimento neste ano, enviou um SOS para as mães locais na esperança de que elas pudessem mostrar a Mujur como amamentar.

Trinta mulheres se adiantaram e se revezaram para amamentar seus bebês em frente a Mujur, com uma parede de vidro separando elas.

Depois disso, todos os dias, cerca de quatro mulheres se revezavam para sentar em frente ao Mujur diariamente, disse o zoológico ao New York Post.

"Você se pega torcendo por [Mujur]'', disse a voluntária Nora Murphy ao Irish Times, acrescentando que achava que seria uma ótima história para contar à sua filha, agora com 10 meses, quando ela crescesse.

“Você está deixando de ser mãe para tentar ajudar uma futura mãe. Você estaria falando com ela, dizendo: 'Olha, é isso que você deve fazer'”, disse Murphy.

“Ela ficava olhando para você, realmente olhando para o que você estava fazendo. Ela estava expressando manualmente conforme o tempo passava, o que era mágico.”

O pós-nascimento

Reprodução: Zoológico de Dublin Filhote precisou ser separado da mãe

No entanto, apesar dos esforços das mães voluntárias, Majur não conseguiu amamentar o filhote corretamente.

A orangotango demonstrou ter bons cuidados após o nascimento, mas teve dificuldade em colocá-lo na posição certa para mamar, disseram autoridades do zoológico.

O zoológico ainda precisou separar o filhote de macaco da mãe, para que os trabalhadores pudessem alimentá-lo com mamadeira por algumas semanas antes dele ser transferido para uma instituição especializada no Reino Unido que tem experiência na criação de orangotangos.

O nascimento do filhote de macaco é de grande importância, pois os orangotangos são uma espécie ameaçada de extinção e as fêmeas só dão à luz um filhote a cada três ou cinco anos.

