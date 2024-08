Reprodução/Viet Duc Hospital Médicos tiveram que fazer procedimento para remover o animal

Um homem precisou passar por um procedimento cirúrgico para remover uma enguia viva de 60 cm de dentro do abdômen dele. O animal foi inserido pelo próprio paciente pelo ânus em busca de prazer sexual, mas começou a mastigar os intestinos do indiano de 31 anos, no Vietnã, na última semana.

O paciente foi internado às pressas no Hospital Viet Duc, em Hanói, capital do país, ao procurar atendimento médico após sentir fortes dores abdominais, de acordo com o jornal Vietnam News.

"A enguia havia mordido o reto e o cólon do paciente para escapar para a cavidade abdominal", informou o vice-diretor do Departamento de Cirurgia Colorretal e Perineal Le Nhat Huy.

Antes de partir para a cirurgia, os médicos tentaram retirar a enguia pelo ânus do homem, mas perceberam que algo estava "bloqueando" o caminho do animal. Os profissionais precisaram, então, recorrer a um procedimento mais invasivo de emergência.

Na sala de cirurgia, os médicos encontraram a enguia ainda viva dentro do corpo do homem e se depararam com outra coisa inesperada: um limão — que o paciente também tinha inserido pelo ânus. Os dois foram removidos no procedimento.

Animal começou a comer os intestinos do paciente

Os cirurgiões verificaram se não havia mais nenhum "corpo estranho" dentro do homem e finalmente o costuraram. O paciente ainda precisou passar por uma colostomia para evitar que as fezes dele passassem pelo corte feito pela mordida da enguia.

Ao jornal, os médicos desse hospital relataram já ter retirado diversos tipos de objetos de dentro dos corpos de pacientes, como mamadeiras, copos e brinquedos sexuais, mas que este é o primeiro caso envolvendo um animal ainda vivo.

