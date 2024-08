Reprodução/TikTok Libélulas tomaram o céu de uma praia dos EUA





No último sábado (27), um enxame com milhares de libélulas proporcionou uma cena incomum na praia de Misquamicut, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Os banhistas presentes registraram o momento em seus celulares e rapidamente compartilharam nas redes sociais.

Os insetos voaram bem próximos à faixa de areia e às pessoas, provocando diferentes reações: enquanto alguns ficaram fascinados, outros entraram em pânico, gritando e correndo para longe.

Muitos banhistas esperaram o enxame se dispersar antes de retornar ao mar para aproveitar o calor intenso do verão na região. Durante o evento, houve até quem brincasse gritando "o mundo está acabando", fazendo referência a eventos bíblicos.

Apesar do susto, as libélulas são inofensivas aos humanos e estavam apenas passando pela praia como parte de seu processo natural de reprodução durante o verão, especialmente em áreas com águas salgadas.

Um dos banhistas relatou a um jornal local: "Deve ter sido numerado em centenas de milhares de libélulas. Foi surreal. Achei incrível, foi uma visão espantosa."

Vídeo:











Libélulas

As libélulas, pertencentes à ordem Odonata e subordem Anisoptera, são conhecidas por suas asas longas e transparentes, corpos alongados e olhos grandes.

Elas são predadoras eficazes, tanto na fase larval quanto na adulta, alimentando-se principalmente de outros insetos, como mosquitos e moscas. Habitam áreas próximas a corpos d'água, como lagos, rios e pântanos, onde suas larvas, conhecidas como ninfas, se desenvolvem.

Esses insetos desempenham um papel crucial no controle de populações de insetos e são indicadoras da qualidade ambiental de seus habitats.

As libélulas possuem uma habilidade de voo, sendo capazes de pairar no ar, voar para trás e mudar de direção rapidamente. Além de sua importância ecológica, as libélulas têm fascinado humanos ao longo da história, frequentemente sendo retratadas em arte e mitologia.

