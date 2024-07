Reprodução Peixe cai do céu direto em um Tesla





Um peixe “caiu do céu” nos Estados Unidos. O animal atingiu um carro Tesla e causou danos ao parabrisas, como mostraram os donos.

Jeff e Cynthia Levine , casal de Nova Jersey, cidade dos EUA, ficaram surpresos ao ouvir um barulho de vidro quebrando no quintal de casa.

Ao saírem, encontraram um peixe no parabrisas do carro Tesla que estava estacionado. Por mais improvável que pareça, o peixe caiu do céu - e a cidade fica a mais de um quilômetro de qualquer água corrente.

“O carro começou a buzinar, e era uma buzina doida que nunca tínhamos ouvido. Eu não conseguia desligar. O Jeff estava por ali, porque ele ouviu a pancada mas ignorou”, contou Cynthia.

Quando chegou perto do carro, viu que tudo que sobrou do peixe em queda foi um para brisas quebrado, escamas e sangue.

Todo o incidente bizarro acabou gravado pela câmera de segurança do Tesla. Imagens mostram um pequeno peixe caindo do céu e batendo no vidro.

Em busca de explicações, o casal pensou que poderia ser um vândalo se vingando deles por algum motivo - e jogando o peixe no carro. Mas não demorou para imaginarem o que aconteceu:

“Tem um ninho de águia no nosso quintal. Deve ter sido a águia.” Também comentou que é normal ver pássaros carregando peixes no local.

O casal enviou o carro para consertos e Jeff faz um apelo: “Fiquei liso, então se os pássaros estão lendo isso, por favor não apareçam mais aqui.”