Reprodução Peixe quase mata homem em pescaria





Um pescador capturou em vídeo um acidente peculiar que poderia ter causado a morte dele. Um peixe marlim, também conhecido como agulhão, “voou” do mar e quase espetou o homem.

Um grupo de pescadores participava de uma expedição da Fairhope Fishing Company no Golfo do México na segunda, 15, quando o acidente aconteceu.

O vídeo mostra um dos sete homens a bordo do pesqueiro puxando a linha e um marlim pulando no mar. O peixe é lançado em direção a outro homem parado.

O impacto derruba o homem que se debate com o peixe. Pausando o vídeo, é possível ver o agulhão bem próximo do pescoço, e depois da barriga, do homem.

A Fairhope publicou o vídeo e garantiu que ninguém se machucou. Não há informações se o peixe foi capturado ou fugiu.

Mais de 26 milhões de pessoas viram o vídeo no TikTok, e os comentários comentam sobre a sorte do homem e fazem piadas com a situação:

“Eu estaria morta se um peixe-espada viesse no modo espada para cima de mim”, comentou uma pessoa.

“Se afasta! Eu disse se afasta, homem, estou armado!”, brincou outra.

Assista ao vídeo: