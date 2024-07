Reprodução/redes sociais Cena surpreendeu pessoas que estavam no Safari

Um crocodilo foi flagrado tentando roubar um javali da boca de um tigre. O momento para lá de tenso foi registrado durante um Safari na Reserva Ranthambore, em Jaipur, na Índia, e viralizou nas redes.

No vídeo, é possível ver que o crocodilo avança para cima do felino - que nem o percebe, pois está muito ocupado tentando imobilizar a sua presa.

Assista:









