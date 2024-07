Reprodução/redes sociais Peixe fica 'entalado' ao tentar devorar iguana

Um peixe Pirarara foi "salvo" de morrer engasgado com uma iguana após ser salvo por pescadores no Rio Araguaia, em Tocantins.

O caso inusitado aconteceu na divisa entre os estados do Tocantins e do Pará, próximo da Barreira do Campo (PA) e foi registrado pelo grupo em vídeo.

Assista:

No vídeo, os pescadores avistam o peixe se debatendo na água. Ele se aproxima do grupo, que nota a sua "barriga" inchada. Na boca, é possível ver a cauda de um réptil - que, de início, os homens supõem se tratar de uma cobra.

O grupo pega o peixe e começa o trabalho de "salvar" a vida dele e do animal que foi engolido, que já imaginavam ser uma iguana. Quando um dos pescadores puxa a iguana para fora do peixe, a cauda dela se quebra, em um mecanismo de defesa do animal.

Os pescadores continuam puxando a iguana, que sai do corpo do peixe já sem vida. Em outro trecho, um dos pescadores aparece "auxiliando" o animal a voltar para a água.

O empresário Eduardo Motta e os amigos são os pescadores que aparecem no vídeo. Todos os anos, eles saem de Minas Gerais para pescar no Rio Araguaia. O encontro com o peixe se deu no momento em que subiam para o acampamento na região. Ao G1, o empresário contou a experiência de salvar o Pirarara.

"A gente conseguiu tirar, por mais que machuca por dentro. Só que depois a gente ficou uns 15 minutos até o Pirarara respirar de novo e ele foi embora com vida. Para mim foi uma situação diferente, todos nós ficamos impressionados e gratos e felizes ao mesmo tempo, de ter dado a vida de volta para o peixe", disse Motta.

