Um homem de Chicago, nos Estados Unidos, espantou um ladrão da própria casa usando apenas uma frigideira. “Armado”, perseguiu o invasor pela rua, fazendo-o fugir.

Jason William voltava para casa cerca de 15h quando seu alarme foi acionado. Uma câmera de segurança mostrava uma invasão dentro da residência dele.

Ao ABC7 Chicago, a estadunidense explicou: “Entrei em casa, e olhei se tinha alguma arma disponível. Tinha uma frigideira jogada ali, eu agarrei, e, ao mesmo tempo, o ladrão desceu as escadas.”

“Nesse momento, era matar ou morrer. E eu preferi matar!”, comentou.

Ele compartilhou o vídeo da perseguição. O ladrão corre porta afora, e William, com uma frigideira na mão, o persegue.

A visão da câmera cessa, mas é possível ouvir pancadas e gritos: “Saia daqui, vou te matar!”, gritou o dono da casa enquanto batia.

De volta ao alcance da câmera, o invasor tenta sair pelo portão, mas Jason continua batendo nele com a frigideira. Ele consegue abrir a grade, eventualmente, e foge.

No mesmo momento, dois policiais de Chicago chegam à cena. O sujeito se entrega para a polícia, que o detém.

Homem posta perseguição de frigideira nas redes.

Apesar de parecer um episódio clássico de Tom e Jerry , a cena agradou bastante gente que a viu a gravação nas redes sociais. O dono da casa escreveu:

“Eu acabei de pegar a p**** de um ladrão na minha casa. M****. Eu quase o matei batendo com uma frigideira! Peguei ele! Ele teve sorte que a polícia chegou, eu estava batendo bem. Ele me deve uma panela nova!”

Também escreveu: "Eu estou bem, e o cara terá dor de cabeça amanhã e foi levado embora de ambulância."

Além do vídeo da câmera de segurança, Williams compartilhou uma foto do ladrão entrando na ambulância enquanto segurava a cabeça, com dor. Veja:





Homem persegue ladrão com frigideira, na Califórnia, e câmeras de segurança gravam cena cômica Reprodução de Jason Williams Homem persegue ladrão com frigideira após perceber invasão em casa Reprodução: Twitter Jason Williams Homem persegue ladrão com frigideira após perceber invasão em casa Reprodução: Twitter Jason Williams Homem persegue ladrão com frigideira após perceber invasão em casa Reprodução: Twitter Jason Williams Homem persegue ladrão com frigideira após perceber invasão em casa Reprodução: Twitter Jason Williams Homem persegue ladrão com frigideira após perceber invasão em casa Reprodução: Twitter Jason Williams Homem persegue ladrão com frigideira após perceber invasão em casa Reprodução: Twitter Jason Williams Homem persegue ladrão com frigideira após perceber invasão em casa Reprodução: Twitter Jason Williams Homem persegue ladrão com frigideira após perceber invasão em casa Reprodução: Twitter Jason Williams

