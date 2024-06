(Gabriel Ugueto via SWNS) Interpretação artística de Haliskia peterseni, um dinossauro voador recém-descoberto.





Ossos fossilizados achados na Austrália ajudaram a descobrir uma nova espécie de dinossauro voador. A descoberta foi relatada na revista Scientific Reports. Os ossos, desenterrados no oeste de Queensland pelo criador de museus Kevin Petersen em 2021, foram identificados como pertencentes a uma espécie recém-descoberta de pterossauro, denominada Haliskia peterseni.

Batizado de "temível" predador, esse animal viveu há cerca de 100 milhões de anos e possuía uma envergadura de asas de 4,6 metros, de acordo com os cientistas.

Uma equipe de pesquisa liderada pela estudante de doutorado Adele Pentland, da Universidade de Curtin, na Austrália, identificou o dinossauro como sendo de um anhangueriano, com base na forma do crânio, arranjo dos dentes e forma do osso do ombro.



Os anhanguerianos eram um grupo de pterossauros conhecidos por terem vivido em várias partes do mundo, incluindo o que hoje é a Inglaterra, Brasil, Marrocos, China, Espanha e Estados Unidos.

De acordo com Pentland, "com uma envergadura de asas de aproximadamente 4,6 metros, Haliskia teria sido um predador temível cerca de 100 milhões de anos atrás, quando grande parte do centro-oeste de Queensland estava submerso, coberto por um vasto mar interior e posicionado globalmente aproximadamente onde está hoje a costa sul de Victoria".

"A preparação cuidadosa realizada por Petersen proporcionou os restos do espécime mais completo de um anhangueriano, e de qualquer pterossauro, descoberto na Austrália até o momento", acrescentou Pentland.

Ela ainda afirmou que "Haliskia está 22% completo, tornando-o mais de duas vezes mais completo do que o único outro esqueleto parcial de pterossauro conhecido na Austrália."

Além disso, o espécime inclui "mandíbulas inferiores completas, a ponta da mandíbula superior, 43 dentes, vértebras, costelas, ossos de ambas as asas e parte de uma perna. Também estão presentes ossos da garganta muito finos e delicados, indicando uma língua muscular, que ajudava durante a alimentação de peixes e cefalópodes."

Haliskia peterseni agora faz parte de vários espécimes de fósseis marinhos em exibição no Museu Kronosaurus Korner em Queensland, onde Petersen atua como curador.

Ele considerou a última descoberta como "empolgante" para a ciência, educação e turismo regional, declarando: "Estou emocionado que minha descoberta seja de uma nova espécie, já que minha paixão reside em ajudar a moldar nosso conhecimento moderno sobre espécies pré-históricas."